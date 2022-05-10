За словами Ігоря Терехова, потрібно зачекати буквально кілька днів, щоб переконатися в стабілізації ситуації в місті.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що для більш безпечного повернення жителів і підприємців в місто потрібно почекати кілька днів і переконатися у відсутності масованих обстрілів і бомбардувань.

Про це він сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

"Вперше з початку російського вторгнення, Ми вже другий день живемо без постійних обстрілів Харкова. Місто оживає на очах і починає працювати бізнес. Але, я хочу попросити у всіх охочих повернутися харків'ян і підприємців, зачекати буквально кілька днів, поки наші мужні захисники витісняють російського агресора з території Харківської області", - зазначив Терехов.

Мер Харкова пояснив, що така обережна рекомендація щодо термінів повернення пов'язана з бажанням міської влади переконатися в тому, що в місті буде більш безпечно, а російські війська знову не почнуть масовану атаку ракетними обстрілами та бомбардуваннями.

"Я хочу, щоб жителі та підприємці вже будували плани про повернення в рідний Харків. Але, разом з тим, прошу ще трошки почекати для більш безпечного повернення в місто", - підкреслив Терехов.

Ситуація на Харківщині:

За даними Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00 10 травня, в Харківській області звільнені від російських окупантів ряд населених пунктів. Вибиті окупанти з населених пунктів Черкаські Тишки, Російські Тишки, Рубіжне і Байрак.

Також повідомляється, що через значні втрати на території Харківської області підрозділи окупантів виводяться на відновлення в Росію. Крім того, значна частина особового складу військової служби за контрактом, яка залишилася, написала рапорти на звільнення.