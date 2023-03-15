Жінки переховують чоловіків-військових у льохах та підвалах.

У невизнаному Придністров’ї дружини ховають своїх чоловіків-військових, щоб вберегти від бойових завдань. Контингент РФ роками служив у курортних умовах.

За словами спікера оперативного командування "Південь" Владислава Назарова, коли українські війська активізувалися вздовж ділянки кордону із невизнаною Придністровською молдовською республікою, у сім’ях військовослужбовців російського контингенту, який там перебуває, почалася паніка.

"Жінки почали переховувати своїх чоловіків-військових у льохах та підвалах, не відпускаючи їх на службу. Вояки, несподівано для себе, потрапили у специфічний рай. Зокрема, власні дружини, які зазвичай лаялись на зловживання ними алкоголю, самі частують їх вином, доводячи до сп’яніння, аби ті протягом кількох днів не виходили на службу і не були відправлені на виконання бойових завдань", - йдеться у повідомленні.

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За словами Назарова, російський контингент багато років служив майже в курортних умовах.

"Контингент, який роками служив у спокійних майже в курортних умовах – фрукти, овочі, вино, помірний клімат лагідного півдня, підвищене грошове забезпечення в рамках закордонного відрядження – опинився перед жорсткою реальністю: виконувати бойову задачу", - заявив Назаров.

Ситуація в Придністров'ї - що відомо

Невизнана ПМР межує с Україною, зокрема з Одещиною. На території ПМР вже багато років перебуває російське військове угруповання. ЗСУ відстежують там ситуацію.

Взимку президент Майя Санду заявила, що Кремль готує держпереворот у Молдові. Після цього в Молдові розпустили парламент та обрали новий. Новообраний прем'єр-міністр країни заявив, що Придністров'я необхідно демілітаризувати.

Крім того, в Молдові затримали іноземців, які коордиеували дії з людьми, пов'язаними з "змовницькою мережею зарубіжних експертів". Також в країну не пустили представника ПВК "Вагнер".

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