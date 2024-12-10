Досі таку відстань снаряди долали хіба що на тестових військових полігонах.

Українські артилеристи встановили світовий рекорд із дальності стрільби звичайної польової артилерії, вразивши ціль на відстані у 70 км. Про цей епізод повідомляє польский військово-аналітичний портал Defence24.

У публікації, присвяченій питанню інтеграції польских САУ Krab з високоточним керованим снарядом Vulcano GLR, побіжно згадується про епізод російсько-української війни. Стверджується, що українські артилеристи, які воюють якраз на польській САУ Krab "повинні були вразити ціль на відстані 70 км". На думку польських аналітиків, це є свідченням того, що польські САУ, які воюють в Україні, вже можуть використовувати снаряди Vulcano GLR.

При цьому немає уточнення про те, наскільки результативною була стрільба на 70 км, а також – коли і де стався цей епізод.

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Український військово-аналітичний портал Defense Express із цього приводу додає, що дальність стрільби у 70 км зі звичайної 155-мм гармати справді є рекордом. Принаймні, якщо брати в розрахунок лише реальні бойові дії, а не стрільбу на випробувальних полігонах.

Інші новинки озброєнь російсько-української війни

Як писав УНІАН, Україна почала застосовувати морські дрони Sea Babу зі встановленим на них кулеметом. Таким чином ці морські платформи тепер здатні стріляти у відповідь по російських вертольотах, які росіяни використовують для протидії морським дронам.

Також ми розповідали, що Україна засвітила безпілотні "авіаносці" під час атаки на газові вишки біля Криму минулого тижня. На оприлюднених в мережі кадрах видно, як платформи атакують не лише морські дрони-камікадзе, але й FPV-дрони, які перевозять інші морські дрони.

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