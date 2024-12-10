Ці українські морські платформи тепер можуть ухилятися від ворожого вогню та стріляти у відповідь по російським повітряним засобам.

Безпілотні морські платформи Sea Babу з встановленим кулеметом використовують для своєї роботи штучний інтелект.

Про це військово-морський експерт видання Defense Express, капітан першого рангу у відставці Володимир Заблоцький сказав в ефірі "Радіо NV".

Зокрема, у нього запитали про встановлення кулеметів на морські дрони Sea Baby.

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"Я це оцінюю позитивно. Йдеться про штучний інтелект, про елементи штучного інтелекту, про вогневий модуль, який використовується на суходолі вже давно на танках, бронемашинах, і до речі, на катерах, які збивають вночі "Шахеди". А чому б не використати їх у режимі самозахисту для морських безекіпажних платформ? Ось ми і використали це", - сказав Заблоцький.

За його словами, це стало тактичною несподіванкою для противника і тепер росіяни знають, що атакувати українські морські дрони з повітря не можна, бо це був у росіян єдиний ефективний спосіб, аби шукати українські безекіпажні катери у морі. Українські морські дрони були раніше беззахисні з повітря.

Експерт вважає, що тепер завдяки встановленню кулеметів українські безпілотні катери можуть ухилятися від російських пострілів і відповідати вогнем, а це збільшує більше шансів на виконання поставлених завдань.

"Далі побачимо, як буде. Це ще один подальший крок в напрямку технічного удосконалення цих платформ", - наголосив експерт.

Він додав, що українські виробники почали ще й бронювати ці безпілотні платформи від ворожого вогню з повітря, саме від прямих влучань з крупнокаліберних кулеметів калібром 12,7мм.

Інше про морські дрони СБУ

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 6 грудня морські дрони СБУ Sea Babу уразили російські вертольоти, літаки та баржу російських окупантів в Керченській бухті – серед російських загарбників є вбиті та поранені. Баржа транспортувала військову техніку та обладнання для ремонту Кримського мосту.

На новітніх Sea Baby були встановлені крупнокаліберні кулемети із балістичними програмами автоматичного наведення та автозахоплення цілей.

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