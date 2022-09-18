Крістіне Ламбрехт також захистила нещодавню заяву генерального інспектора Бундесверу.

Контрнаступ ЗСУ у Харківській і Херсонській областях "вражає і обнадіює". Однак рашистів поки не вдалося відкинути досить далеко.

Такою думкою поділилася міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт в інтерв'ю порталу Die Rheinpfalz.

"Успіхи України дуже вражають і обнадіюють. Але російські війська ще далеко не відкинуті. Генеральний інспектор [Бундесверу Еберхард Цорн] ясно дав це зрозуміти, і я поділяю цю оцінку", — заявила Ламбрехт.

Відео дня

Нагадаємо, раніше Цорн повідомляв, що сумнівається в реалізації масштабного контрнаступу Збройними силами України. На його думку, ЗСУ здатні на "контратаки, які можна використовувати для відвоювання місць або окремих ділянок фронту".

Контрнаступ ЗСУ: основні подробиці

Станом на 12 вересня ЗСУ звільнили 6 тисяч квадратних кілометрів в результаті контрнаступу. Сюди входять міста Ізюм, Куп'янськ і Вовчанськ.

Атакуючі дії українських захисників переломили хід війни, але завершити її цього року все одно не вдасться. Такою думкою поділилися експерти з американського Інституту вивчення війни. Вони також розповіли, що Росія вдвічі посилила приховану мобілізацію на тлі успіхів ЗСУ.

Окремо аналітики розповіли, як українська армія посилила тиск на підрозділи рашистів на сході. Якщо ситуація буде розвиватися схожих чином, ворогові стане складно оборонятися.

Рашисти також продовжують наступати на Донбасі замість відправки підкріплень в райони атак ЗСУ. На думку експертів, такі дії " відірвані від реальності".

Вас також можуть зацікавити новини: