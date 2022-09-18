Через відсутність Інтернету місцеве населення майже не володіє поточною інформацією на фронті, тому окупанти не втрачають можливості маніпулювати громадською думкою.

На Луганщині російські окупанти будують оборонні споруди, через значні втрати під час відступу з Харківщини продовжують збирати чоловіків по вулицях.

Про це повідомляє прес-служба Луганської обласної державної адміністрації.

"Скупчення техніки ворога люди спостерігають майже в усіх населених пунктах, що поблизу з адмінмежею до інших областей. Зокрема, у Троїцькому, Сватовому, Рубіжному, Попасній. Навіть у вихідні в Луганську, Сорокиному, Довжанську, Ровеньках, Антрациті, Хрустальному та інших містах військові РФ продовжують виловлювати чоловіків", - йдеться у повідомленні.

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Як зауважили в ОДА, через відсутність Інтернету місцеве населення майже не володіє поточною інформацією на фронті. Тому окупанти не втрачають можливості маніпулювати громадською думкою.

"Втім, при настільки значних втратах їм вдається лише приховати точну кількість загиблих. Переповнені лікарні і морги місцеві жителі бачать щодня", - зазначаєтся у повідомленні.

Війна в Україні: актуальні дані

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні та сході країни. Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що звільнена майже вся територія Харківської області.

На деокупованих територіях правоохоронці продовжують знаходити останки військових і цивільних зі слідами тортур.

Успіхи Збройних сил України на півдні даються дуже важкими боями і зусиллями, зазначила представник ОК "Південь" Наталія Гуменюк: "Просування не таке стрімке і швидке, як би нам хотілося, але досить результативне".

У районі ГЕС у Новій Каховці окупанти затопили 9 вагонів для побудови переправи з метою підготовки шляхів відступу.

До оборони ЗС РФ готуються як на сході (смуга Сватове - Кремінна), так і на півдні - в Херсоні. Посилено перевірки громадян, ворог продовжує захоплювати в полон цивільне населення нібито через "зв'язки з ЗСУ та СБУ".

Всього з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 54 250 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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