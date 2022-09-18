Командування РФ посилає обмежені резерви на ці зусилля, а не на вразливі російські оборонні рубежі.

Російські війська ведуть безглузді наступальні операції у Донецькій області замість того, щоб зосередитися на захисті від контрнаступу ЗСУ.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що війська РФ продовжують атакувати села, які мають емоційне значення для місцевих завербованих бойовиків окупованої частини Донецької області, але не мають великого значення.

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В результаті командування посилає обмежені резерви на ці зусилля, а не на вразливі російські оборонні рубежі, поспішно зведені вздовж річки Оскіл у східній частині Харківської області.

"Росіяни не можуть сподіватися домогтися досить великих успіхів в Донецькій області, щоб зірвати український контрнаступ, і, схоже, продовжують майже автоматичні зусилля з завоювання позицій, які здаються все більш відірваними від загальних реалій театру військових дій", - пишуть експерти.

Нездатність Росії відправити велике підкріплення у східну частину Харкова і Луганську область робить більшу частину окупованого Росією північного сходу України вкрай вразливою для триваючих українських контрнаступів.

На думку аналітиків, росіяни, можливо, вирішили не захищати цей район, попри неодноразові заяви Путіна про те, що метою "спеціальної військової операції" є "звільнення" Донецької та Луганської областей.

Пріоритет захисту російських завоювань на півдні України над утриманням північно-східної України має стратегічний сенс, оскільки Херсонська і Запорізька області є критично важливими територіями як для Росії, так і для України, в той час як малонаселені сільськогосподарські райони на північному сході набагато менш важливі.

"Але триваючі російські наступальні операції в Донецькій області, у яких використовується частина дуже обмеженої ефективної бойової потужності Росії за рахунок захисту від українських контрнаступів, можуть вказувати на те, що прийняття рішень Росією на театрі військових дій залишається під питанням", - додають в Інституті вивчення війни.

Війна в Україні: актуальні дані

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні та сході країни. Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що звільнена майже вся територія Харківської області.

На деокупованих територіях правоохоронці продовжують знаходити останки військових і цивільних зі слідами тортур.

Успіхи Збройних сил України на півдні даються дуже важкими боями і зусиллями, зазначила представник ОК "Південь" Наталія Гуменюк: "Просування не таке стрімке і швидке, як би нам хотілося, але досить результативне".

У районі ГЕС у Новій Каховці окупанти затопили 9 вагонів для побудови переправи з метою підготовки шляхів відступу.

До оборони ЗС РФ готуються як на сході (смуга Сватове - Кремінна), так і на півдні - в Херсоні. Посилено перевірки громадян, ворог продовжує захоплювати в полон цивільне населення нібито через "зв'язки з ЗСУ та СБУ".

Всього з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 54 250 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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