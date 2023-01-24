З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили вже 122 170 окупантів.

Снайпери Сил спеціальних операцій відпрацювали по російських окупантах, які готували наступ на позиції ЗСУ.

На опублікованому ССО відео видно, як українські військові кладуть вогнем загарбників один за одним.

Як діляться захисники, попередньо було відомо, що противник планує наступ у зазначеному районі: "З радіоперехоплення стало зрозумілим, що ворог поінформований про можливу роботу наших снайперів, проте фраза "попереджений - озброєний", цього разу не спрацювала".

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Після виявлення двох російських солдатів, снайпери ліквідували одного з них. Після чого на допомогу ворогу підійшли ще двоє бійців. У підсумку чотири трупи окупантів прикрасили ландшафт на одному з українських оборонних рубежів.

Втрати Росії в Україні - актуальні дані

ЗСУ продовжують "відправляти в пекло" окупантів. 24 січня захисники "відкобзонили" ще 690 загарбників, таким чином втрати РФ зросли до 122 170 "двохсотих".

Російська армія буквально стирається об штурми Соледара і Бахмута. Напередодні в мережі з'явилися моторошні, але красномовні кадри поля, усіяного трупами російських солдатів десь на Бахмутському напрямку.

А на Соледарському напрямку українські артилеристи підірвали цілу траншею "вагнерівців", які просувалися до позицій ЗСУ.

Трапляються і кумедні моменти на передовій. Так, українські бійці зняли, як на їхнього снайпера висунувся з лопатою російський окупант. В результаті "штурмовик" був знищений одним пострілом.

У боях з ЗСУ був знищений боєць загону "Барс", якого пропагандисти охрестили ледь не "термінатором". Крім того, стало відомо про ліквідацію десантника з сирійським досвідом - героя російських "казок".

В Запорізькій області "відкобзонили" сина топ-кадировця Джамбулата Заураєва.

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