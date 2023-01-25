З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили вже 123 080 окупантів.

36-та окрема бригада морпіхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського показала кадри відпрацювання по російських військах біля села Водяне на Донецькому напрямку. Ударами знищено понтонну переправу ворога, знешкоджено цілі колони бронетехніки загарбників.

Артилеристи вчасно помітили понтонні конструкції, які окупанти тягнули, щоб облаштувати переправу, й ударили по ній. Однак противник продовжив спробу наступу – і вже під вогонь потрапила ціла колона рашистської бронетехніки.

"Зухвалий "атріцатєльний" наступ "втарой армії міра" був вщент розгромлений під час ефективного та злагодженого оборонного бою наших захисників на Донеччині", - йдеться у повідомленні прес-служби бригади.

Відео дня

У відеоряд потрапили кадри роботи ПТРК "Стугна" та розрахунки МТ-12 "Рапіра", а також екіпажі БПЛА 503-го Окремого батальйону морської піхоти.

Втрати Росії в Україні - актуальні дані

ЗСУ продовжують "відправляти в пекло" окупантів. 25 січня захисники "відкобзонили" ще 910 загарбників, таким чином втрати РФ зросли до 123 080 "двохсотих".

Російська армія буквально стирається об штурми Соледара і Бахмута. Напередодні в мережі з'явилися моторошні, але красномовні кадри поля, усіяного трупами російських солдатів десь на Бахмутському напрямку.

А на Соледарському напрямку українські артилеристи підірвали цілу траншею "вагнерівців", які просувалися до позицій ЗСУ.

Трапляються і кумедні моменти на передовій. Так, українські бійці зняли, як на їхнього снайпера висунувся з лопатою російський окупант. В результаті "штурмовик" був знищений одним пострілом.

У боях з ЗСУ був знищений боєць загону "Барс", якого пропагандисти охрестили ледь не "термінатором". Крім того, стало відомо про ліквідацію десантника з сирійським досвідом - героя російських "казок".

В Запорізькій області "відкобзонили" сина топ-кадировця Джамбулата Заураєва.

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