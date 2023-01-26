У Росії Сітавічуса поховали з геройськими почестями.

ЗСУ ліквідували найманця "ПВК Вагнера" Олександра Сітавічуса. У Росії він був засуджений до 21 року колонії за потрійне вбивство, повідомляє видання "Кавказ. Реалії".

Замість того, щоб ще 16 років відбувати термін, Сітавічус відправився на війну в Україну в лавах "вагнерівців". За повідомленням ЗМІ, в 2014 році він брав участь в анексії Криму і навіть отримав медаль від Шойгу та лист від Путіна.

До 2017 року Сітавічус був отаманом хутірського козачого товариства, але в 2017 році склав повноваження у зв'язку з тривалою відсутністю - Сітавічус брав участь у війні на Донбасі.

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Під час новорічного застілля в Росії бойовик розстріляв з автомата відвідувача кафе "Огонек" і ді-джея. Вийшовши на вулицю, він вистрілив у незнайомого йому чоловіка, який сидів в автомобілі, який також згодом помер.

Злочин Сітавічуса тоді виправдовували його "брати-козаки", мовляв, чоловік мстився за зґвалтування дівчини "представниками місцевого етнічного злочинного угруповання".

У Росії Сітавічуса поховали з геройськими почестями. На похоронах включили гімн РФ і привезли юнармійців.

Втрати Росії в Україні - актуальні дані

ЗСУ продовжують "відправляти в пекло" окупантів. 26 січня захисники "відкобзонили" ще 780 загарбників, таким чином втрати РФ зросли до 123 860 "двохсотих".

Російська армія буквально стирається об штурми Соледара і Бахмута. Напередодні в мережі з'явилися моторошні, але красномовні кадри поля, усіяного трупами російських солдатів десь на Бахмутському напрямку.

А на Соледарському напрямку українські артилеристи підірвали цілу траншею "вагнерівців", які просувалися до позицій ЗСУ.

Трапляються і кумедні моменти на передовій. Так, українські бійці зняли, як на їхнього снайпера висунувся з лопатою російський окупант. В результаті "штурмовик" був знищений одним пострілом.

У боях з ЗСУ був знищений боєць загону "Барс", якого пропагандисти охрестили ледь не "термінатором". Крім того, стало відомо про ліквідацію десантника з сирійським досвідом - героя російських "казок".

В Запорізькій області "відкобзонили" сина топ-кадировця Джамбулата Заураєва.

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