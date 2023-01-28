Більшість із них, після отримання формальної допомоги, відправляють назад, на передову.

До міської лікарні Токмака Запорізької області за останні дні привезли до 50 поранених російських окупантів, йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Так, зокрема, тільки до міської лікарні населеного пункту Токмак Запорізької області за останні дні привезли до 50 поранених окупантів. Більшість із них, після отримання формальної допомоги, відправляють назад, на передову", - йдеться у повідомленні.

Також в Генштабі поінформували, що авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 4 удари по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 позиції ППО та 3 райони зосередження живої сили противника.

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Війна новини – що відбувається на фронті

Росіяни продовжують наступ на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, не рахуючись зі своїми втратами.

Напередодні окупанти намагались штурмувати Вугледар. За словами журналіста Юрія Бутусова, окупація Вугледара ворогом відтіснить українські сили від Кримського "коридору" і укріпить оборону противника.

На думку Інституту вивчення війни, ЗСУ відновили контрнаступ під Кремінною та у Запорізькій області. Водночас британські аналітики вважають, що вже у лютому може початися великий наступ Росії, щоб приурочити це до річниці вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

Втрати РФ в Україні - актуальні дані

ЗСУ продовжують "відправляти до пекла" окупантів. 28 січня перелік мертвих загарбників поповнився іще 800 тілами. Всього втрати Росії у війні проти України зросли до 125 510.

У російських соцмережах доповідають про ліквідацію "цікавих" персон. Наприклад, так стало відомо про знищення на війні серійного убивці, що воював у складі "вагнерівців".

Крім того, знищено чергового "бойового попа", що благословляв російських солдатів на вбивство українців.

У боях "відкобзонено" також бійця загону "Барс", якого пропагандисти охрестили ледь не "термінатором", а ще відомо - десантника з сирійським досвідом - героя російських "казок".

Тривають бої за Бахмут. Прикордонники показали нецензуровані кадри ліквідації штурмового підрозділу росіян.

Також у мережі з’явилося відео знищення російських колон у селі Водяному Донецької області. Спершу українські захисники вдарили по переправі терористів, потім вогнем "потішили" самих окупантів. Трапляються випадки, коли ворог випадково потрапляє у засідку наших снайперів.

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