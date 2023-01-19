У свої роки Сафін встиг повоювати в Сирії, а у вересні 2022 року приїхав вбивати українців.

В Україні ліквідовано 37-річного розвідника-оператора 237-го десантно-штурмового полку 76-ої гвардійської десантно-штурмової дивізії з Башкортостану Алмаза Сафіна.

У свої роки Сафін встиг повоювати в Сирії, а у вересні 2022 року приїхав вбивати українців.

Служити в армії за контрактом Алмаз Сафін залишився після строкової служби. До недавнього часу його завданням була підготовка майбутніх офіцерів. Він був заступником командира навчального взводу в Новосибірському військовому училищі.

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Ліквідували окупанта в боях за Кремінну, коли він вів взвод десантників.

Кремлівські пропагандисти вже встигли скласти про терориста фантастичні історії. Наприклад, "Комсомольська правда" пише, як Сафін "ціною свого життя зірвав спробу наступу ЗСУ на Кремінну".

Стверджується, що Сафін отримав важке осколкове поранення, але, попри це, встиг нібито вбити до півсотні "націоналістів".

Бойовик помер від поранень вже після боїв, потішаються пропагандисти. Путін навіть присвоїв десантнику "Героя Росії" за "мужність і героїзм".

Втрати Росії в Україні - актуальні дані

Напередодні бійці 28-ї ОМБр імені Лицарів зимового походу ліквідували нахабного окупанта, який висунувся на позиції українського снайпера з лопатою.

З’явилися шокуючі кадри укритого тілами російських солдатів поля під Бахмутом, де російське командування за усяку ціну намагається прорвати оборону ЗСУ.

Тим часом у Кемеровську область прибув ще один потяг з тілами мертвих окупантів.

Також стало відомо про ліквідацію в Україні окупанта, що засвітився на відео штурму "Азовсталі" в Маріуполя. Загарбника поховали майже через місяць після своєї загибелі у Херсонській області.

Ліквідовано у боях й мобіка з загону "Барс", якого ще за життя пропагандисти охрестили ледь не "термінатором". А в Запорізькій області був знищений син топ-кадирівця Джамбулат Заураєв.

Крім того, з'явилося фото новорічного застілля самарських мобіків у ПТУ Макіївки, куди пізніше влупив HIMARS.

Російські терористи продовжують атакувати Соледар, не рахуючись зі своїми втратами. Нещодавно в мережу злили відео одного з провальних штурмів "вагнерівцями" міста, в результаті - всіх окупантів ліквідовано.

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