"Відкобзонили" Воліна 22 січня в боях під Бахмутом.

На війні в Україні ліквідовано ще одного "бойового попа" Російської Православної церкви, який допомагав окупантам вбивати українців, Денис Волін ("ієромах Дамаскін").

Про ліквідацію пишуть російські ЗМІ. Пропагандисти зарахували попа в "небесний взвод" "зажмурених" російських батюшок.

"Відкобзонили" Воліна 22 січня в боях під Бахмутом. Стверджується, що ієромах Дамаскін допомагав загарбникам евакуювати "трьохсотих". Під час чергової вилазки Волін і зловив "подарунок" від ЗСУ.

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Волін фотографувався з російськими терористами в рясі і бронежилеті. У цивільному житті піп шукав кістки полеглих в роки Другої світової солдатів Червоної Армії.

Втрати Росії в Україні - актуальні дані

ЗСУ продовжують "відправляти в пекло" окупантів. 26 січня захисники "відкобзонили" ще 780 загарбників, таким чином втрати РФ зросли до 123 860 "двохсотих".

Російська армія буквально стирається об штурми Соледара і Бахмута. Напередодні в мережі з'явилися моторошні, але красномовні кадри поля, усіяного трупами російських солдатів десь на Бахмутському напрямку.

А на Соледарському напрямку українські артилеристи підірвали цілу траншею "вагнерівців", які просувалися до позицій ЗСУ.

Трапляються і кумедні моменти на передовій. Так, українські бійці зняли, як на їхнього снайпера висунувся з лопатою російський окупант. В результаті "штурмовик" був знищений одним пострілом.

У боях з ЗСУ був знищений боєць загону "Барс", якого пропагандисти охрестили ледь не "термінатором". Крім того, стало відомо про ліквідацію десантника з сирійським досвідом - героя російських "казок".

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