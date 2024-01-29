Тільки на Купʼянському напрямку було відбито 7 атак ворога.

Від початку поточної доби на фронті відбулося 51 бойове зіткнення з ворогом. Росіяни продовжують штурмувати українські позиції – зокрема, окупанти намагалися прорвати оборону на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України у вечірньому зведенні. Так, на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 7 атак біля Синьківки та східніше Піщаного Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області, де ворог так само намагався прорвати оборону наших військ.

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На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки поблизу Іванівського Донецької області, де окупанти безуспішно намагалися покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 8 атак неподалік Новобахмутівки, Авдіївки та ще 5 атак – біля Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники 6 разів безуспішно намагалися покращити тактичне положення.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога поблизу Золотої Ниви Донецької області. На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку загарбників північніше Приютного Запорізької області.

У Генштабі інформують, що ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 7 безуспішних спроб штурму позицій наших військ.

Зазначається, що ворог і цієї доби використовував тактику терору, завдавав ударів як по військових, так і по цивільних об’єктах. Росіяни здійснили 6 ракетних ударів зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограда Донецької області та Музиківки Херсонської областей. Також противник завдав 64 авіаційних удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Водночас упродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 засобах протиповітряної оборони, 4 артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника.

Війна в Україні: новини, про які варто знати

Військовий експерт Петро Черник заявив, що ситуація для Сил оборони в районі Авдіївки надважка і дуже серйозна. Попри величезні втрати, російські окупанти продовжують наступати.

За його словами, від 7 жовтня, коли активізувалися бойові штурми Авдіївки, противник убитими втратив більше як 15 тисяч людей. Це вже стільки, скільки Радянський союз зазнав втрат у війні в Афганістані, а тут бої лише за одне місто.

Крім того, росіяни намагаються захопити село Табаївка на Харківщині. Окупанти вже відзвітували, що населений пункт нібито окуповано, проте начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо наголосив, що ця інформація не відповідає дійсності. Там тривають бої.

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