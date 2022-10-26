Ворог продовжує обладнання оборонних рубежів на лівому березі річки Дніпро.

За добу Сили оборони України відбили атаки російських окупантів у районах 11 населених пунктів.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00.

"За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Іванград, Андріївка, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське, Мар'їнка та Кам'янка Донецької області", - зазначили у Генштабі.

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Протягом доби ворог завдав ракетного удару та здійснив 11 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

"Республіка Білорусь і надалі продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БпЛА з території Республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні.

На інших напрямках окупанти здійснювали обстріли: на Слобожанському напрямку - з використанням мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бочкове, Вільхуватка, Бударки, Чугунівка, Шевченкове, Стрілеча та Дворічна; на Куп'янському - з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Берестового, Кислівки, Котлярівки, Піщаного, Першотравневого, Фиголівки та Крохмального.

На Лиманському напрямку - з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Вишневого, Греківки, Григорівки, Невського, Сергіївки та Зарічного; на Бахмутському - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Бахмуту, Бахмутського, Соледару, Іванграду, Торецька, Курдюмівки, Майорська та Озарянівки; на Авдіївському напрямку ворожі обстріли було зафіксовано в районах населених пунктів Мар'їнка, Водяне, Новомихайлівка, Первомайське, Авдіївка, Красногорівка, Невельське та Новокалинове.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснив артилерійські обстріли у районах Оріхова, Времівки, Вугледара, Гуляйполя, Залізничного, Новополя, Нескучного та Полтавки.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Безпосередньо від вогню ворожої реактивної артилерії постраждало місто Нікополь.

"Противник продовжує обладнання оборонних рубежів на лівому березі річки Дніпро", - зауважили у Генштабі.

Війна в Україні

24 лютого Росія розпочала неспровоковану повномасштабну агресію проти України. Вторгнення російських військ відбувалося також з території Білорусі.

Більш ніж через пів року бойових дій, не отримавши вагомих здобутків на полі бою та скоївши тисячі воєнних злочинів, російська армія почала втрачати захоплені території завдяки успішним контратакувальним діям Захисників України.

Також російська армія після втрати понад 68 тисяч солдатів відчуває потребу в людських ресурсах.

Тож 21 вересня головний російський і світовий терорист Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в РФ, під яку мали потрапити 300 тисяч резервістів. Російська влада декларувала, що цих "чмобіків" спершу відправлять на навчання, однак фактично їх відразу без підготовки відправляли на територію України в зону бойових дій де вони успішно ліквідовуються, а інколи навіть не доїзжають.

Окрім цього, ПВК "Вагнер" Пригожина, а за нею й Міноборони РФ почали шукати чоловіків для війни проти України серед засуджених в'язнів незалежно від тяжкості скоєних ними злочинів.

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