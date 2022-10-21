Російський "мобік" мав право на відстрочку, але в місцевому військкоматі це проігнорували і без підготовки відправили на фронт в Україну, де той загинув через два дні.

Мобілізований після указу російського диктатора Володимира Путіна і відправлений на війну проти України співробітник "Райффайзен Банку" Тимур Ізмайлов був ліквідований 7 жовтня в результаті мінометного обстрілу.

Про це розповів його адвокат, російський правозахисник Костянтин Єрохін.

За його словами, Ізмайлов займав "ключову айті посаду" у російській "дочці" австрійського "Райффайзен Банку", де супроводжував роботу платіжної системи "Мир". Він нібито мав право на відстрочку, але був мобілізований 23 вересня, і вже 5 жовтня опинився в зоні бойових дій на території України.

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Раніше сестра "мобіка" розповіла ЗМІ, що її брата викликали до військкомату для "уточнення документів" ще 18 вересня, за три дні до оголошення Путіним "часткової мобілізації".

За її словами, Ізмайлову у військкоматі вручили повістку на навчальні збори на 22 вересня, а на наступний день, коли він з'явився, у нього забрали військовий квиток і мобілізували. "Мобіка" відразу відправили у військову частину Наро-Фомінська, а після в Бєлгородську область. І хоча він мав отримати відстрочку як IT-фахівець в системно-значимому російському банку, це у військкоматі проігнорували.

"Списки з Центробанку РФ на відстрочку досі не дійшли до військкомату. Списки ЦБ подав до Генштабу 28 вересня", - пише Єрохін.

Адвокат також додав, що ні Міноборони РФ, ні військова прокуратура ніяких даних про загибель Ізмайлова йому не надали.

Райффайзен банк в Росії

"Райффайзен банк" в Росії - дочірній банк австрійської групи Raiffeisen Bank International (RBI), якій належить 100% акцій "дочки". Працює в Росії з 1996 року і є одним із 13 системно важливих банків країни-агресора. За підсумками 2021 року він займає 10 місце серед російських банків за обсягом активів і 8 місце за обсягом коштів фізичних осіб.

На початку березня, після початку повномасштабного вторгнення в Україну, видання Reuters повідомляло, що RBI планує згорнути свою діяльність на території РФ. За даними видання, що банк інвестував 2,4 млрд євро в свою російську дочірню компанію, активи якої на кінець минулого року становили 11,96 млрд євро. Згідно з розрахунками Reuters, списання обох активів призведе до скорочення трохи більше ніж на 100 базисних пунктів коефіцієнта основного капіталу групи, що є ключовим показником фінансової стійкості, який становить 13,14%.

Пізніше Raiffeisen Bank International заявив про можливість "ретельно продуманого" відходу з Росії. У банку зазначили, що війна в Україні чинить руйнівний вплив на населення та економіку країни.

У травні австрійська група розірвала відносини з кількома банками в Росії з відкритими в RBI кореспондентськими рахунками. У той же час рішення не стосується російської дочки "Райффайзенбанку".

Утім, попри березневу заяву RBI про готовність піти з РФ, "Раффайзен Банк" досі продовжує роботу в країні-терористці, сплачуючи там податки, які російський режим витрачає, у тому числі, на війну в Україні і вчинення військових злочинів.

Тим часом, "Райффайзен Банк Україна" у відповідь на критику його материнської групи RBI за роботу в РФ регулярно заявляє, що є окремою юридичною особою і ніяк не пов'язаний з російським "Райфом". Також він припинив відносини з клієнтами і грошима, які мають російське і білоруське походження. Зазначимо, що RBI належить 68,18% акцій українського "Райфу", ще 30% - Європейському банку реконструкції і розвитку, решта 1,82% - іншим акціонерам.

Мобілізація в Росії

Війська РФ рано вранці 24 лютого вторглися в Україну, в тому числі з території Білорусі. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" і "демілітаризацію" української держави.

Через півроку Росія відчуває потребу в людських ресурсах для продовження війни, але Путін не відмовляється від початкового наміру окупувати всю територію України.

Тому 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть до 300 тисяч осіб. За даними росЗМІ, кількість мобілізованих в Росії може перевищити 1 млн осіб.

Мобілізувати повинні були тільки тих військових, які перебували в запасі. Крім того, військові ще повинні були проходити навчання. Однак насправді повістки отримували не тільки люди з військовим досвідом. Також людей без підготовки майже відразу відправляли на війну з Україною.

Пізніше повідомлялося, що в РФ є серйозні проблеми із забезпеченням мобілізованих, зокрема, не вистачає зимової форми.

В Росії зізналися у загибелі перших п'яти мобілізованих 13 жовтня. Після цього послідувала хвиля критики військового командування.

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