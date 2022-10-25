Минулої доби знищено не менше 21 танка ворога, літак та 3 гелікоптери, 2 БПЛА, 26 бронемашин, артсистему та 2 РСЗВ.

За добу ліквідовано близько 480 окупантів, і наразі втрати ворожого війська перевищують 68,4 тис. осіб.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.10 орієнтовно склали: особового складу близько 68420 (+480 за минулу добу) осіб ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

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За даними Генштабу, на сьогодні знищено також ворожу техніку: танків 2611 (+21) одиниць, бойових броньованих машин ‒ 5321 (+26) одиниць, артилерійських систем – 1674 (+1) одиниць, РСЗВ – 377 (+2) одиниць, засобів ППО ‒ 190 (+1) одиниць, літаків – 271 (+1) одиниця, гелікоптерів – 248 (+3) одиниць, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1372 (+2), автомобільної техніки та автоцистерн – 4054 (+10) одиниць.

За час війни ворог втратив також вже 16 кораблів.

У Генштабі зазначають, що дані про загальні втрати ворога уточнюються.

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