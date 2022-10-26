У коментарі священик порівняв благодать Божу з боєприпасами.

Російський священик з Уфи Віктор Іванов знайшов нове застосування пакетам для трупів. Він використав їх для хрещення двох окупантів у фронтовій зоні.

Як повідомив Telegram-канал Baza, протоієрей приїхав на територію бойових дій, щоб підтримати рашистів. У цей час до священика звернулися двоє військовослужбовців, які захотіли прийняти хрещення. Обряд зазвичай проводиться із застосуванням тазиків, але їх на місці дислокації окупантів не виявилося. Заміною стали чорні пластикові пакети для трупів рашистів.

"На повалене дерево поставили ящик з-під боєприпасів, проклавши його зсередини поліетиленовим мішком. На це ж дерево встановили велику Казанську ікону Божої Матері. Для ніг принесли картонну коробку, яку також проклали мішком", — повідомили з місця хрещення.

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За словами протоієрея, обряд пройшов добре. У війську окупантів з'явилися два нових християнина — Іоанн і Сергій. Використання пакетів для трупів священика не збентежило. Навпаки, Іванов пов'язав атрибутику для обряду з російською агресією в Україні.

"До слова сказати, був у цьому хрещенні свій символізм. У хрещенні людина вмирає для гріха, і вони хрестилися в "похоронних" пакетах; народжується нова людина — воїн Христовий, а вони руки опускали в ящик з-під боєприпасів. Благодать Божа для християн, як боєприпаси для солдатів. І чим більше, тим краще", — заявив протоієрей.

Російська церква і війна в Україні

Російська православна церква відкрито підтримує збройну агресію в нашій країні. Глава РПЦ Патріарх Кирил переконував парафіян, що загибель на війні в Україні "змиє" з них всі гріхи. А священики в храмах пропонують людям позбутися фінансових труднощів, вступивши до війська окупантів.

Нещодавно Кирило заявив, нібито Росію "хочуть стерти з лиця Землі". І тому громадяни РФ повинні молитися за диктатора Путіна і рашистів, які ведуть загарбницьку війну.

Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на спроби РПЦ виправдати повномасштабне вторгнення в Україну: "Релігійні лідери також відіграють роль опору, коли стикаються з нерозсудливістю цих подій. Ми добре знаємо, як православною релігією сьогодні маніпулюють можновладці в Росії, щоб виправдати свої дії. Тут необхідний опір".

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