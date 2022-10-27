Тим часом, підтверджено вогневе ураження району зосередження озброєння та військової техніки ворога в районі Берислава на Херсонщині.

За попередні дні до лікарні на Луганщині було доставлено близько 100 поранених окупантів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"До міської лікарні населеного пункту Голубівка Луганської області, протягом 24-25 жовтня, було доставлено близько 100 поранених військовослужбовців противника. Для надання допомоги, з Луганська та Кадіївки, прибуло декілька хірургічних бригад", - йдеться у повідомленні.

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Тим часом, противник продовжує зазнавати втрат.

"Підтверджено вогневе ураження району зосередження озброєння та військової техніки, складів боєприпасів ворога 25 жовтня поточного року в районі населеного пункту Берислав Херсонської області. Втрати особового складу уточнюються", - розповіли у Генштабі.

Війна в Україні: головні новини

Наразі по усій ділянці фронту триває позиційна оборона, заявила напередодні заступниця глави МОУ Ганна Маляр. Контрнаступ ЗСУ на півдні уповільнився через сезон дощів, уточнив міністр Олексій Резніков.

26 жовтня окупанти знову штурмували Соледар і Бахмут Донецької області, усі атаки були відбиті.

На Сватівському напрямку росіяни намагаються побудувати лінію оборони, оскільки, за даними ЗСУ, отримали наказ утримати територію будь-якою ціною.

Понад те, у естонській розвідці вважають, що Путін готовий пожертвувати усіма мобілізованими задля продовження війни. Військові поразки на фронті не змусили його переглянути свої початкові цілі щодо загарбання всієї України.

На Херсонському напрямку триває "евакуація" елітних підрозділів російських окупантів на лівий берег. На передовій - з метою утримання противника - РФ залишила усіх, кого не шкода.

Втрата Херсона стане переломним моментом для Росії, підкреслила Маляр 26 жовтня.

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