Експерти зазначили, що президент Росії не зацікавлений у переговорах з Україною

Президент Російської Федерації Володимир Путін не відмовився від своїх цілей війни в Україні. Риторика лідера РФ не сумісна з процесом мирних переговорів.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни

На думку аналітиків, Путін під час зустрічі з представниками спецслужб СНД робив пропагандистські заяви.

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"Путін заявляв, що" Україна втратила суверенітет "і" США використовують Україну як таран" проти Росії, Союзної держави Росії і Білорусі, ОДКБ і СНД", - йдеться в повідомленні.

При цьому висловлювання президента РФ підтримав спікер Державної Думи В'ячеслав Володін, який заявив, що "Україна окупована НАТО" і "стала колонією США". Експерти вказали, що подібні заяви несумісні з будь-якими переговорами на рівноправній основі.

"Кремль все ще прагне до військової перемоги в Україні і зміни влади в Києві, що вплинуло б на переорієнтацію України від Заходу. Це також вказує на те, що цілі Путіна виходять за межі території, яку він намагався анексувати", - підсумували аналітики.

Агресія Росії проти України - що відомо

У 2014 році Російська Федерація захопила український півострів Крим і окремі раойни Донецької та Луганської областей, де створила так звані "ДНР" і "ЛНР".

24 лютого 2022 року Росія пішла на повномасштабне вторгнення в Україну, нібито для "денацифікації" та "демілітаризації". При цьому російські військові напали на мирних українців. Окупанти змогли захопити частину Харківської, Запорізької та Херсонської областей.

ЗСУ пішли в контрнаступ в кінці літа і вже звільнили майже всю Харківську область.

Наприкінці вересня бойовики " ЛДНР "та окуповані в Херсонській та Запорізькій областях провели фейкові референдуми про" входження " до складу Російської Федерації. 5 жовтня Путін затвердив ратифікацію "договорів" про прийняття "ДНР" і "ЛНР", а також Херсонської та Запорізької областей до складу РФ.

Крім того, весь цей час президент Росії робив пропагандистські заяви від України. Востаннє він заявив, що Україну перетворили на полігон для біологічних експериментів, а тепер накачують зброєю. Країна стала інструментом зовнішньої політики США, практично втратила суверенітет, а США використовують Україну, як таран проти Росії.

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