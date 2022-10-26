На Бахмутському та Авдіївському напрямку росіяни все ще намагаються наступати.

Російські окупанти на Сватовському напрямку намагаються побудувати лінію оборони.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону.

"Так як ми продовжуємо натиск на Сватовському напрямку, сьогодні там вогнем нашої артилерії була знищена колона з п'яти автомобілів. Також у селі Новоіванівка Луганської області був знищений склад боєприпасів та, за попередніми даними, десять чоловік з так званого підрозділу "кадирівців". Там ворог будує оборону, намагається максимально використовувати місцевість, інженерні засоби. Відтак, ми зараз працюємо над тим, у першу чергу артилерія, щоб знищити ці його можливості", - сказав він.

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За його словами, на Бахмутському та Авдіївському напрямку ворог намагається прорвати оборону українських військових, проте не може досягти там успіху.

Ситуація на сході

21 жовтня Сергій Гайдай повідомляв, що на Луганщині найгарячішою ділянкою фронту залишається територія поблизу Сватового, яку окупанти розстрілюють реактивною артилерією.

За словами Гайдая, у невеликих селах поблизу Сватового і Кремінної росіяни виселили всіх жителів і розмістили там своїх військових.

Станом на 24 жовтня ЗСУ вдалося відтіснити ворога з трьох населених пунктів у Луганській області та одного - у Донецькій.