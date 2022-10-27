Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала п'ять ударів по ворогу.

За добу ЗСУ відбили атаки окупантів в районах семи населених пунктів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Генштаб ЗСУ.

"За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Іванград, Соледар, Майорськ, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі також розповіли, що авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 5 ударів. Підтверджено ураження району зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 3 опорних пунктів та зенітного ракетного комплексу.

"За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони збили ворожий гелікоптер Ка-52, ракету Х-59 та 17 ударних БпЛА ворога", - додали у Генштабі.

Тим часом, воїни ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 пункти управління, 8 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 3 склади з боєприпасами та 6 інших важливих військових об’єктів противника.

Ситуація на фронті - що відомо

З 24 лютого російська армія втратила вже понад 68 тисяч солдатів. Для поповнення "гарматного м'яса" 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив мобілізацію, під яку мали потрапити 300 тисяч росіян.

За добу 26 жовтня окупанти завдали 18 авіаційних, чотири ракетні удари та здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали міста Куп’янськ, Дружківка та Запоріжжя

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