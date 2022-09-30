Йшлося, зокрема, про ймовірні дії противника найближчим часом.

Президент України Володимир Зеленський обговорив із силовиками і військовими забезпечення війська та план подальшої деокупації України.

Як повідомляє прес-служба глави держави, Зеленський провів чергове засідання ставки верховного головнокомандувача.

Зазначається, що учасники заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків про актуальну ситуацію на ділянках фронту, де зосереджені основні зусилля, та розглянули план подальшого звільнення українських земель від окупантів.

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Також окремо присутні проаналізували ймовірні дії противника найближчим часом.

Крім того, члени ставки розглянули питання забезпечення озброєнням і боєприпасами сил оборони та їх розподіл за угрупованнями, які перебувають на найскладніших ділянках фронту.

"Ми контролюємо ситуацію. Все буде Україна", - наголосив президент.

Війна в Україні: головні новини

На сході та півдні України триває контрнаступ ЗСУ. За підрахунками західних аналітиків, найближчими днями захисники можуть оточити ЗС РФ у Лимані. Українські бійці активно працюють над цим на захід, північ і північний схід від населеного пункту.

У відповідь на успіхи ЗСУ у перші тижні контрнаступу на Харківському напрямку, Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії. У зв'язку з чим країну покинули сотні тисяч російських чоловіків.

Мобілізацією Кремль намагається вирішити нагальну проблему щодо поповнення резервів розбитих підрозділів. Однак самі військові записують відео, як їх без попередньої підготовки кидають на гарячі ділянки фронту.

Водночас йдеться також про бюрократичні збої в мобілізації. Це, на думку Інституту вивчення війни, вказує, що Путін знову обійшов процедуру комунікації МО РФ і сам працює з командувачами на місцях.

Крім того, у ніч на 30 вересня Путін видав указ про "незалежність" українських регіонів Херсонської та Запорізької областей після проведення незаконних "референдумів", що напевно посилить агресивну риторику Москви щодо застосування ядерного озброєння уразі "посягання" на "російські території".

З початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували вже 59 080 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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