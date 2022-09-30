Президент України Володимир Зеленський назвав російських військових кровожерливими покидьками та закінченими терористами через удари по цивільних.
Про це Зеленський написав у своєму Telegram-каналі.
"Держава-терорист обстрілює ракетами мирне населення на Запоріжжі, Миколаївщині, Дніпропетровщині. Б’є по українських регіонах із реактивних систем залпового вогню та безпілотників", - зазначив він.
Президент нагадав, що лише по Запоріжжю та району окупанти випустили 16 ракет за один ранок.
"Так можуть чинити лише закінчені терористи, яким не має бути місця в цивілізованому світі. Ворог лютує та намагається помститися за нашу незламність і свої невдачі. Цинічно знищує мирних українців, адже давно втратив усе людське. Кровожерливі покидьки! Відповідатимете неодмінно. За кожне загублене життя українців", - наголосив глава держави.
Обстріли мирного населння 30 вересня з боку росіян
Як повідомляв УНІАН, цієї ночі російські війська вдарили по Дніпру з "Іскандерів", внаслідок чого одна людина загинула і п’ятеро поранені.
За даними місцевої влади, внаслідок ударів пошкоджень зазнало транспортне підприємство – згоріло понад 100 автобусів. Крім того, у місті пошкоджені багатоповерхівки, будівлі гімназії, магазину та адмінбудівлі.
Також ударів зазнав Миколаїв. Зокрема, у зруйнованому ворожим ударом житловому будинку восьмеро людей отримали поранення.
Крім того, близько 07:00 30 вересня Росія завдала ракетних ударів по Запоріжжю. Ворог випустив 16 ракет, чотири з яких влучили в район авторинку та по цивільній гуманітарній колоні на виїзді із міста до тимчасово окупованої території.
Люди, які стояли у черзі, планували забрати своїх родичів чи відвезти гуманітарну допомогу. За останніми даними, відомо про 25 загиблих та 62 госпіталізованих.