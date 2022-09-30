Президент наголосив, що ворог лютує та намагається помститися за незламність українців та свої невдачі.

Президент України Володимир Зеленський назвав російських військових кровожерливими покидьками та закінченими терористами через удари по цивільних.

Про це Зеленський написав у своєму Telegram-каналі.

"Держава-терорист обстрілює ракетами мирне населення на Запоріжжі, Миколаївщині, Дніпропетровщині. Б’є по українських регіонах із реактивних систем залпового вогню та безпілотників", - зазначив він.

Відео дня

Президент нагадав, що лише по Запоріжжю та району окупанти випустили 16 ракет за один ранок.

"Так можуть чинити лише закінчені терористи, яким не має бути місця в цивілізованому світі. Ворог лютує та намагається помститися за нашу незламність і свої невдачі. Цинічно знищує мирних українців, адже давно втратив усе людське. Кровожерливі покидьки! Відповідатимете неодмінно. За кожне загублене життя українців", - наголосив глава держави.

Обстріли мирного населння 30 вересня з боку росіян

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі російські війська вдарили по Дніпру з "Іскандерів", внаслідок чого одна людина загинула і п’ятеро поранені.

За даними місцевої влади, внаслідок ударів пошкоджень зазнало транспортне підприємство – згоріло понад 100 автобусів. Крім того, у місті пошкоджені багатоповерхівки, будівлі гімназії, магазину та адмінбудівлі.

Також ударів зазнав Миколаїв. Зокрема, у зруйнованому ворожим ударом житловому будинку восьмеро людей отримали поранення.

Крім того, близько 07:00 30 вересня Росія завдала ракетних ударів по Запоріжжю. Ворог випустив 16 ракет, чотири з яких влучили в район авторинку та по цивільній гуманітарній колоні на виїзді із міста до тимчасово окупованої території.

Люди, які стояли у черзі, планували забрати своїх родичів чи відвезти гуманітарну допомогу. За останніми даними, відомо про 25 загиблих та 62 госпіталізованих.

Вас також можуть зацікавити новини: