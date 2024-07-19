За простий план припинення війни від Трампа будуть платити українці.

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву екс-очільника США Дональда Трампа про його здатність зупинити війну в Україні за 24 години.

"Питання у тому, яка ціна і хто буде платити? Я не маю на увазі, що його (Трамп, - УНІАН) ідея у тому, щоб змусити нас платити. Але якщо він хоче зробити це протягом 24 годин, простий спосіб - це змусити нас заплатити", - обурився український лідер в інтерв'ю BBC.

За його словами, він розуміє, що це означає - зупинити бої, віддати території та забути про санкції.

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"Путін забере землю, здобуде перемогу для свого суспільства. Ми ніколи не підемо на це. Ніколи. Немає жодного хлопця у світі, який міг би змусити нас до цього", - відрізав Зеленський.

Коли закінчиться війна в Україні

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква озвучив сценарій, як змусити РФ до миру.

"Ми будемо складати дорожню карту, план миру, які узгоджуватимуться з конкретними пунктами формули миру – енергетична безпека, продовольча безпека, екологічна безпека та інше. І далі від імені світової спільноти, ті країни, які мають канали зв’язку з Росією, передадуть ці позиції Росії. Це буде не лише голос України, це буде голос більшості у світі. Це має бути колективний тиск. Росія повинна припинити говорити мовою ультиматумів і односторонніх умов, вона повинна прислухатися до міжнародного співтовариства і голосу більшості", – зазначив він.

Нещодавно Центр Разумкова провів опитування про те, чи варто Україні сісти за стіл переговорів з Росією.

Зеленський сказав, що весь світ повинен буде чинити тиск на Москву, щоб переконати її сісти за стіл переговорів та розглянути можливість припинення війни. При цьому чим слабша Росія буде на полі бою, тим сильнішою стане Україна за столом переговорів.

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