Світ має змусити Росію прислухатись до голосу більшості у світі.

Відсутність росіян на другому саміті миру, який має пройти до кінця цього року, не стане перешкодою для реалізації формули миру - Росію буде поставлено перед фактом.

Таку думку висловив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в коментарі виданню "Голос Америки". Він заявив, що інавгураційний саміт був дуже успішним і запустив процес вирішення трьох найважливіших питань на цей момент – енергетичної безпеки, продовольчої безпеки та повернення українських дітей.

За словами Жовкви, за іншими пунктами робота також буде продовжена.

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"Ми будемо складати дорожню карту, план миру, які узгоджуватимуться з конкретними пунктами формули миру – енергетична безпека, продовольча безпека, екологічна безпека та інше. І далі від імені світової спільноти, ті країни, які мають канали зв’язку з Росією, передадуть ці позиції Росії. Це буде не лише голос України, це буде голос більшості у світі. Це має бути колективний тиск. Росія повинна припинити говорити мовою ультиматумів і односторонніх умов, вона повинна прислухатися до міжнародного співтовариства і голосу більшості", – наголосив представник ОП, описуючи сценарій наступних дій.

Він додав, що Росія є агресором і залишиться такою й після свого програшу у війні.

"Разом з іншими країнами ми повинні гарантувати, що коли Росія наступного разу буде проявляти агресію, ми будемо набагато більш підготовлені. Тому Україна працює над документами про гарантії безпеки. Тому українці співпрацюють з партнерами в інших регіонах світу", – підсумував Жовква.

Саміт миру - основні новини

Як повідомляв УНІАН, 15–16 червня у Швейцарії відбувся Глобальний саміт миру. Учасники саміту узгодили спільну позицію щодо трьох пунктів: продовольча безпека, ядерна та енергетична безпека й звільнення всіх полонених і депортованих українців і українок, дорослих і дітей, яких викрала Росія.

У заході взяли участь кілька організацій і 101 держава. Після заходу було підписано підсумкову декларацію - документ підтримали чотири організації та 80 країн-учасниць. Поступово кількість підписантів збільшується.

Bloomberg писав, що українська влада має намір провести другий саміт миру до президентських виборів у США в листопаді.

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