В України у 2023-му "не було передумов для успіху", вважає чеський лідер.

Український контрнаступ у 2023 році зазнав поразки через те, що не було необхідного для успіху ЗСУ співвідношення сил. Про це президент Чехії та генерал у відставці Петр Павел розповів в інтерв’ю Європейській правді.

За його словами, коли два роки тому Україна планувала контрнаступ з метою звільнення усіх окупованих територій, "вже не було передумов для успіху".

"Для успішного контрнаступу, згідно з військовою теорією, потрібне співвідношення сил щонайменше 3:1, а краще 5:1. А натомість співвідношення сил між Україною та Росією було навіть на користь Росії", - пояснив Павел.

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На його думку, цілком очевидно, що за такого співвідношення "контрнаступ не буде настільки успішним, щоби звільнити всі території".

Що раніше казав Петр Павел про український контрнаступ

Як повідомляв раніше УНІАН, навесні 2023 року президент Чехії застерігав Україну від поспіху із контрнаступом, який матиме жахливі наслідки. Він тоді прогнозував, що Україна неминуче зіткнеться з "жахливими втратами", незалежно від потужності своїх сил, і казав, що вона не може дозволити собі, щоб наступ провалився. "Це буде лише один шанс, тому він має бути успішним", – зазначав чеський лідер.

У липні 2023-го Павел підкреслював, що Україна повинна постаратися звільнити якомога більше своєї території протягом найближчих шести місяців. Він тоді наголошував, що вікно можливостей для наступальної операції України може закритися до кінця року. "Не тільки через зимові умови, а й через майбутні вибори в Україні, Росії, США", - казав президент Чехії.

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