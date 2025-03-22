Чехія від початку була одним з найактивніших партнерів України і не планує відмовлятися від цього.

Чехія готова відправити війська в Україну в межах міжнародної миротворчої місії після укладення мирної угоди. Про це в інтерв'ю "Європейській правді" повідомив президент країни Петр Павел.

За його словами, Чехія уже є частиною "коаліції охочих", яку створили Британія та Франція.

"І я вірю, що як тільки з’явиться розуміння того, що є спільна воля до розгортання сил, то Чехія буде частиною цієї [миротворчої] коаліції", – повідомив Павел.

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Він визнав, що у самій Чехії не всі погоджуються з необхідністю залучення до подібної місії.

"Але якщо буде сильна група європейських держав, які готові надати Україні такі гарантії безпеки, то я глибоко переконаний, що Чехія повинна бути однією з них. Я розумію, що це звучить як кліше, але я щиро вірю, що ми робимо це значною мірою для самих себе", – наголосив Павел.

Миротворці в Україні: що відомо

Як писав УНІАН, цього тижня спікер британського уряду заявив, що "коаліція охочих" налічує понад 30 держав, готових в тій чи іншій мірі допомогти Україні захиститися від Росії. З них частина країн готові відправити власних миротворців після війни.

Які саме країни готові відправити війська в Україну, досі залишається питанням, хоча готовність на словах озвучували вже кілька країн, включно із Францією та Британією. Учора в МЗС України повідомили, що є чіткий перелік країн, готових надіслати свої контингенти в Україну, вже є. І вони вже начебто обговорюють конкретні деталі плану з відправки миротворців.

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