В Україні ліквідовано російського військовослужбовця 155-ї бригади морської піхоти (в/ч 30926 сел. Слов'янка Владивосток) Андрія Малих, з якого пропагандисти ліпили "героя".
Про ліквідацію в соцмережах повідомила його дівчина. Борт з "двохсотим" героєм незабаром прибуде на малу батьківщину.
Ще в жовтні Малих розповідав у сюжетах рашистських блогерів, як героїчно підпалював ворожі танки: "Заїжджаючи в ліс, побачив танк противника, ухвалив рішення швидко знищити його. Лоб в лоб, метрів 50-100 було від нього. Я йому осколковий снаряд під вежу - він відразу ж запалав".
Свої військові злочини на чужій землі Малих пояснював "звільненням території від ЗСУ".
Ще за життя окупант зізнавався, що "завжди мріяв стати військовим". "Відразу, як тільки закликали мене, підписав контракт", - хвалився минулого року Малих.
Зазначалося, що окупанту всього 19 років - а його вже представили до "високої державної нагороди".
Втрати Росії в Україні-актуальні дані
Напередодні бійці 28-ї ОМБр імені Лицарів зимового походу ліквідували нахабного окупанта, який висунувся на позиції українського снайпера з лопатою.
З’явилися шокуючі кадри укритого тілами російських солдатів поля під Бахмутом, де російське командування за усяку ціну намагається прорвати оборону ЗСУ.
Тим часом у Кемеровську область прибув ще один потяг з тілами мертвих окупантів.
Також стало відомо про ліквідацію в Україні окупанта, що засвітився на відео штурму "Азовсталі" в Маріуполя. Загарбника поховали майже через місяць після своєї загибелі у Херсонській області.
Ліквідовано у боях й мобіка з загону "Барс", якого ще за життя пропагандисти охрестили ледь не "термінатором". А в Запорізькій області був знищений син топ-кадирівця Джамбулат Заураєв.
Крім того, з'явилося фото новорічного застілля самарських мобіків у ПТУ Макіївки, куди пізніше влупив HIMARS.
Російські терористи продовжують атакувати Соледар, не рахуючись зі своїми втратами. Нещодавно в мережу злили відео одного з провальних штурмів "вагнерівцями" міста, в результаті - всіх окупантів ліквідовано.