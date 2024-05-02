Вигляд об'єкта з космосу показав Planet Labs. Йдеться про удар ЗСУ від 17 квітня.

З'явилися перші супутникові кадри наслідків удару по російському військовому аеродромі в Джанкої після атаки ЗСУ в ніч на 17 квітня.

Йдеться про кадри від 19 квітня, які опублікував проект Радіо Свобода "Схеми". Вигляд об'єкта з космосу знято пристроєм Planet Labs, уточнили ЗМІ.

На фото помітні точкові удари ЗСУ, що припали на російські системи ППО та склад БК, уточнює проект. ЗМІ наводять коментар авіаексперта Анатолія Храпчинського:

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"На знімках ми бачимо точкові удари по засобах ППО, що вивело їх з ладу, та ураження складу БК ворога. Слід зауважити, що після нанесення ударів, більшість авіації була передислокована".

За словами Храпчинського, знімки супутника дозволяють казати, що удар ЗСУ, ймовірно, припав й на системи, задіяні в роботі РЕБ та ППО росіян.

Авіаексперт нагадав, що аеродром окупантів в Джанкой був однією з найбільших баз гелікоптерів РФ у Криму. Також це важливий військово-транспортний вузол, який ворог використовував у війні з Україною для переміщення, техніки, боєприпасів та особового складу, нагадав він.

Атака по Джанкою - що кажуть інші експерти

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ офіційно вибухи в районі Джанкою не коментував. Водночас авіаційні експерти почали в деталях "смакувати" можливі наслідки атаки для Росії.

Зокрема, Костянтин Криволап нагадав, що ЗСУ атакують цей об'єкт не вперше: відповідні спроби були як у 2022, так і у 2023 роках. Однак саме у 2024 році, в ніч на 17 квітня, була найпотужніша атака, стверджує він. "Наслідки дуже серйозні. Думаю, це була дуже добре підготована атака", - акцентував експерт.

Він нагадав, яке значення аеродром в Джанкої мав для Росії і які гелікоптери й штурмовики на ньому могли дислокуватися.

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