Також, українські військові відбили атаки росіян в районі 13 населених пунктів.

Військовослужбовці Збройних сил України відбили атаки російських загарбників в районі 13 населених пунктів.

Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Бахмут, Підгородне, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка, Первомайське, Кам’янка, Побєда та Павлівка", - йдеться у зведенні.

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Також авіація Сил оборони України завдала 33 удари. Підтверджено ураження 25 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 8 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили один літак Су-25, вертоліт Мі-8 та 2 БпЛА противника.

Разом з тим, ракетні війська і артилерія, за поточну добу, зокрема, уразила 6 пунктів управління, 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 підрозділи ракетних військ і артилерії, 6 складів з боєприпасами, а також 9 окремих важливих цілей.

Як заявляють у Генштабі, російські окупанти продовжують зазнавати втрат.

"Підтверджено ще одне точне влучання 24 вересня цього року по району зосередження ворожої техніки на території промислової зони в межах міста Херсон. Попередньо, противник втратив до 10 одиниць військової техніки, втрати в особовому складі уточнюються", - йдеться у зведенні.

Ситуація на півдні України

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 вересня, Одесу було атаковано дронами-камікадзе, ворог тричі влучив в адмінбудівлю в центрі міста. Триває рятувальна операція і гасіння пожежі. Ще один дрон збили сили протиповітряної оборони. В Одесі через наслідки атаки дронами-камікадзе призупинено рух декількох тролейбусних маршрутів. Також пошкоджено житлові будинки.

25 вересня близько 15.00 українська протиповітряна оборона збила дрон-камікадзе, яким ворог намагався атакувати Миколаїв.

Також вчора на півдні попереджений прохід російської диверсійно-розвідувальної групи в тил Збройних сил України. Підрозділи окупаційних військ зосереджують основні зусилля на утриманні захоплених територій та стримані наступальних дій ЗСУ.

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