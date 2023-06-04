У Луганській області близько 40 військовослужбовців російських військ самовільно залишили бойові позиції.

Авіація Збройних сил України за минулу добу, 3 червня, завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, а також 6 - по зенітно-ракетних комплексах російських окупантів.

Як зазначається у ранковому зведенні Генштабу, нашими захисниками було знищено 6 ворожих розвідувальних БпЛА, а також 2 ударних БпЛА типу "Ланцет".

Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, 6 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та 3 склади боєприпасів противника.

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"Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетного по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється... Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою", - йдеться у повідомленні.

Як додається, противник завдав 2 ракетних ударів по Донецькій і Дніпропетровській областях, застосувавши ОТРК Іскандер. Однією ракетою ворог влучив по передмістю Дніпра - пошкоджено двохповерховий житловий будинок, понад 20 цивільних осіб зазнало поранень середнього та важкого ступеня тяжкості, серед них є діти. Крім того, росіяни завдали 30 авіаційних ударів та здійснили 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

В Сватовому Луганської області 2 червня дезертирували близько 40 військовослужбовців російських окупаційних військ. Вони самовільно залишили бойові позиції. Для їхнього пошуку росіяни задіяли 2 вертольоти та підрозділ росгвардії.

Війна в Україні - останні новини

Російські загарбники здійснили протягом доби 16 невдалих атак на східному фронті, зосередивши зусилля на спробі повної окупації Луганської та Донецької областей.

Агресор не припиняє обстріли та завдання авіаударів на всіх напрямках, але географія наступальних дій дещо інша.

На Таврійському напрямку упродовж доби Сили оборони України знищили понад роту російських окупантів та знешкодили 41 одиницю озброєння та військової техніки росіян. Загальні втрати ворога з початку війни склали вже 209 тис. 470.

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