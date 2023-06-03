Внаслідок удару пошкоджено двоповерховий житловий будинок. Під завалами є люди.

Пролунав вибух у Підгородненській громаді Дніпровського району. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. "Пошкоджений двоповерховий житловий будинок. Під завалами люди", - повідомив він.

За попередніми даними, внаслідок удару є шестеро постраждалих, серед них - 6-річний хлопчик. Всі госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

"Спалахнуло дві пожежі, вогнеборці приборкують полум'я. Понівечений також рятувальний підрозділ. На місці працюють всі служби. Інформація уточнюється", - повідомив Лисак.

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Нагадаємо, інформація про звуки вибуху з'явилась деякий час тому, а потім у Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу. Місцеві Telegram-канали повідомляли, що окупанти запустили балістичні ракети.

Ситуація в Дніпропетровській області

Російські окупанти постійно завдають ударів по населених пунктах області. Одна з крайніх атак на Дніпропетровщину була всього кілька днів тому - 29 травня ворог ударив по Синельниківському району, внаслідок чого загинула одна людина, ще дев’ятеро – зазнали поранень.

А вранці 26 травня російські загарбники вкотре вдарили ракетами по Дніпру, поціливши у будівлю полікліники і ветеринарної лікарні. Внаслідок того удару постраждали 32 людини.

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