Капітан першого рангу запасу Андрій Риженко: Росіяни тікатимуть з Херсонщини, як з острова Зміїний

Капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 роках, експерт Центру оборонних стратегій Андрій Риженко розповів УНІАН, як швидко ЗСУ зможуть вибити росіян на півдні, чи варто чекати атак ворога на судна з українським зерном, та як Україна може послабити Росію у Чорному морі.

Вже кілька тижнів увага українців, окрім східного фронту, прикута до Запорізької та Херсонської областей. Пане Андрію, як вважаєте, які перспективи вибити росіян на півдні?

Звільнення Херсонщини має зайняти декілька тижнів. Якщо вибити їх логістичне забезпечення, це можливо зробити.

Зараз у нас з'явилася високоточна зброя, якою можна дуже ефективно вражати ключові логістичні точки. Основний момент в тому, що ми не хочемо руйнувати територію Херсонської області, адже там живуть наші люди і працюють наші підприємства.

Херсон в цій війні - "золота карта", від якої багато що залежить. Херсон - єдиний обласний центр, який росіяни захопили за 5,5 місяців. Тому, якщо ми його відіб’ємо й вийдемо на перешийок, це дійсно буде дуже серйозний удар для росіян. Від цього буде залежати розвиток подальших подій.

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань заявив, що окупанти стягують на південь свої десантні підрозділи. Це підкріплення може завадити швидкому звільненню Херсонщини від окупантів?

Звичайно може. Це підготовлені підрозділи для ведення бою. Вони екстрено перекидають сили саме для того, щоб збавити наш темп та спробувати зупинити наступ ЗСУ. Та у нас цей варіант прораховували, тому цьому буде дана гідна протидія.

Підкріплення до росіян йде з Криму (ще частину сил вони перекидають з Харківського напрямку). Якщо у нас будуть ракети на 300 км, ми це заблокуємо. Також є варіант, що росіяни в Херсонській області отримають підкріплення по морю через окупований Скадовськ. Вже відомо, що вони поставили в тому порту ракетні системи та ЗРК. Та саме тому ми вже завдали кілька ударів по позиціях окупантів в районі Скадовська.

Є три мости, на яких росіяни з Криму доставляють підкріплення та запаси до того угрупування, що знаходиться в Херсонській області - Антонівський міст, міст в Новій Каховці через греблю Каховської ГЕС, а також міст в Дарівці через Інгулець. Всі вони зараз обстрілюються ЗСУ, щоб перерізати лінії постачання росіянам та знищити склади на території правого берега. Тоді просто не буде, чим воювати. І росіяни втечуть, так само як з острова Зміїний.

Нещодавно ЗСУ в Херсонській області знищили залізничний ешелон РФ з 40 вагонами боєприпасів. В британській розвідці вважають, що залізничне сполучення Херсону з Кримом "малоймовірно залишиться в робочому стані". Вже можна сказати, що росіяни мають велику логістичну проблему?

Ні, зараз так не можна говорити. Я б не сказав, що все перерізано. Щодня ще багато військ продовжує поступати як в Крим з континентальної частини Росії, так з Криму на інші окуповані території України.

Наше досягнення в тому, що ЗСУ сьогодні завдає ударів по дуже важливих пунктах постачання. Вже є практичні результати. Однак про те, що ми заблокували росіян, мова поки не йде.

ЗСУ намацали сенситивні місця логістики Росії та почали боляче на них впливати. Тож російські війська, які знаходяться на правому березі Дніпра, вже фактично відрізані від постачання через мости. Зараз вони намагаються ремонтувати переправи, але у них це не вийде. Вони побудували понтонні переправи, але їх спроможність дуже обмежена.

Ми ж продовжуємо: шукаємо слабкі місця росіян, визначаємо критичні точки супротивника та поступово знекровлюємо. Далі починаємо бити по точках його бойового потенціалу - ППО, артилерія, ракети і так далі. Потім ми просто примусимо їх або залишити цю територію, або загинути.

Одне з питань, які хвилюють українців: чи можуть ЗСУ вдарити ще й по Кримському мосту?

Ймовірно, Кримський міст знаходиться в переліку пріоритетних об'єктів (для удару - Ред.). Російські війська в Крим потрапляють з Краснодарського краю якраз через цей міст. Вже звідти йдуть на Херсон. Через цей міст росіяни перекидають і техніку. Коли вдаримо, окупанти будуть позбавлені можливості підсилювати свій сухопутний контингент в Криму і на півдні. Адже морем доставляти війська та підкріплення до Севастополя можна лише великими десантними кораблями, які зараз стоять в Новоросійську та Новоозерному. Проте восени, через вітри та течію, сполучення між Керчю та Кубанню навіть іноді закривають. Там дуже погані умови, шторми. Тобто восени перекидання російських військ стане обмеженим.

А ризики? Як Росія може себе поводити, коли ми зруйнуємо Кримський міст?

Росія може завдати ударів у відповідь. Але, слухайте, коли по наших містах стріляють десятками ракет, ми тільки жаліємось, мовляв, по нас стріляють. Тобто ми намагаємось бути максимально джентльменами, коли росіяни нас безжалісно обстрілюють. Полонених вбили і кажуть, що не вони…

Тому тут потрібен один залп, і все. Будуть знати, що й до чого. Впевнений, що ті, хто приймає рішення, оцінюють ці моменти.

Які ваші прогнози щодо подальшої поведінки РФ на морі?

У Росії з самого початку було два завдання. Перше - це проекція сили, спрямована на захоплення наших територій. Тобто це висадка десанту та завдання ударів по прибережній частині, по наших кораблях.

Друге завдання - це блокування наших портів, економічне придушення. Нещодавній ракетний удар по Одеському порту був дуже характерний. Ніякої військової цінності в цьому не було - вони стріляли лише для того, щоб показати, "хто в домі хазяїн". Кажуть, що той обстріл якраз був відповіддю за те, що ми відмовились від "перемир'я" на півдні, якого росіяни хотіли. Вони кажуть: "Немає перемир’я - будемо стріляти по портах". Але відкрити коридори для поставки зернових їх примусили.

Питання в тому, чи вдалось примусити Росію виконувати угоду про розблокування портів? Чи Росія може повторити обстріли будь-коли?

Характерними були коментарі Пєскова, який заявив що удар по Одесі не мав ніякого стосунку до цієї угоди...

Насправді росіяни будуть продовжувати завдавати ударів по наших портах та по прибережній зоні. Мова про порти Чорноморська та Південного. Росіяни можуть сказати, що там якась військова інфраструктура, і застосувати ракети. І що буде Росії за те, що вона обстріляє? Нічого. Ніхто не зможе росіян за це покарати. Хіба що Himars (сміється).

Наразі Туреччина та ООН якимось чином змогли вплинути на Росію, щоб розблокувати порти. Туреччина не шуткує з росіянами та має козирі впливу на РФ. Зокрема, в Нагорному Карабасі чи в Сирії. Ймовірно, що президент Туреччини Ердоган під час зустрічі з Путіним знайшов аргументи, які поки що дозволяють контролювати ситуацію. Однак Путін шукає з неї вихід.

Перше судно з українським зерном, яке вийшло з порту Одеси 1 серпня, вже пройшло коридор та досягнуло узбережжя Туреччини. Мінагрополітики готує до відправлення ще 15 суден. Ви гадаєте, Росія може їх обстріляти?

Впевненості, що вона так не вчинить, немає. Якщо створений Спільний координаційний центр буде інформувати, мовляв, "тут йдуть п’ять суден з зерном", росіяни, напевно, на якомусь етапі не будуть їх чіпати. Тобто якесь стримування зараз відбувається, але воно не гарантовано. Пригадайте, як присутність Генсека ООН у Києві не завадила росіянам обстріляти місто ракетами.

Тому я би не став виключати провокацій. Припускаю, що росіяни спробують знайти, за що "зачепитися": вигадають чергові наративи про контрабанду, або про зброю, щоб знову завдавати ракетних ударів.

Вони можуть робити це з Криму, з берегових ракетних комплексів, можуть застосовувати й авіацію, і свої кораблі біля Севастополя (там на рейді завжди стоять 2-3 кораблі з ракетами у готовності, або підводні човни.

До речі, перший зерновоз йшов під прапором Сьєрра-Леоне. Кораблі інших країн Росія теж може атакувати?

Путіну наплювати на це. Іноземний прапор ніяк не зупинить Росію від провокацій, їй байдуже.

На початку повномасштабного вторгнення російські військові обстрілювали навіть судна країн НАТО. Наприклад, крилатими ракетами був обстріляний танкер, який належить Румунії. Румунія тоді нічого не відповіла. Судно відбуксували і все.

Туреччина, як країна-гарант цих домовленостей, могла б надати якийсь свій катер для супроводу суден з українським зерном?

Абсолютно. Туреччина могла б запропонувати провідне судно. Могли і забезпечувати охорону цього конвою. Вони могли поставити свої надводні кораблі, корвети, ракетні катери або тримати їх у готовності. Цього не відбувається. Всі тримають баланс, щоб не було ескалації. Тож Росія наразі має військове домінування в Чорному морі.

Маєте на увазі ворожі носії "Калібрів"? Скільки російських кораблів несуть загрозу?

Тут у них дев’ять кораблів, які стріляють ракетами "Калібр", ще дев’ять, які стріляють радянськими ракетними системами. Також є дванадцять великих десантних кораблів - вони живі-здорові, деякі ремонтуються. Крім цього у них є шість протичовнових корветів "Сlass Grisha", які також можуть залучатися до десантних операцій та шукати підводні човни. Ще вони мають шість-сім тральщиків, які забезпечують протимінні заходи. Плюс до цього - є катери росгвардії…

Загалом кораблів, які можуть проти нас воювати, у росіян шістдесят бойових одиниць. Певна частина з них знаходиться в морі, інші - в пунктах базування. На початку війни були моменти, коли у росіян в морі перебували практично всі кораблі.

Американські протикорабельні ракети "Гарпун" - ключова зброя, яка захищає наші береги від цієї армади. Чому США передають так мало таких ракет?

США передають нам стільки, скільки ми можемо взяти. Ситуація розвивається динамічно. Як правило, на передачу такої техніки у США є близько трьох років. Повномасштабна війна скорочує ці терміни для України до 2-3 місяців.

Також ці ракети потрібно обслуговувати, підготувати для них екіпажі, підготувати бази утримання. Тобто люди мають знати, як тими ракетами користуватись, а ще ракети треба добре сховати. Думаю, якщо ми будемо спроможності отримати більше ракет, США поставлять більше.

Ці поставки послаблюють домінування РФ на морі?

Якби у ЗСУ була 300-т кілометрова ракета (Атакамс - Ред.), про яку зараз часто згадують, тоді, наприклад, ми могли б давати відповідь по ракетних системах росіян, якими вони можуть завдавати нам шкоди з Криму чи з Херсонщини (з дистанції більше, ніж 70 кілометрів). Але поки такої ракети у нас немає...

Проте "Гарпун" не дозволяє росіянам робити обстріли з північно-західної частини Чорного моря. Пам'ятаєте, у березні російські кораблі підходили близько, на дистанцію візуального спостереження в 10-15 км. І те, як вони стріляють по Одесі, можна було побачити з Потьомкінських сходів. Але після того, як у нас з'явився "Гарпун", російські кораблі відійшли подалі від узбережжя. Наразі вони знаходяться на дистанції приблизно 200 кілометрів від Одеси. Це як мінімум.

На жаль, це не обмежує їх у використанні ракет "Калібр", адже у таких ракет дальність стрільби складає 1,5 тисячі кілометрів. Наприклад, по Одесі стріляв корабель, який знаходився за 300 км - біля мису Фіолент.

Річ у тім, що "Гарпун" - ракета берегового базування. А з берега ми не можемо дістати до всіх точок, які нас цікавлять. Севастополь - її максимальна дальність. Тому, думаю, потрібно, щоб ці ракети були на швидких та мобільних катерах. Тоді можна було б виходити в море, наближатись до ворога та завдавати ударів.

Вадим Пристайко як раз заявив, що Велика Британія передасть Україні частину свого воєнно-морського флоту. Мова йде про два протимінні та ще кілька бойових кораблів.

Ще до початку вторгнення РФ Україна придбала у Великої Британії кораблі класу "Сендаун", завдяки яким можна знаходити морські міни та знищувати їх. Через бойові дії нам довелося відкласти їх отримання. Проте зараз вони нам дуже потрібні, і цим кораблям доведеться діяти в умовах протистояння з РФ. Думаю, що росіяни будуть за ними ганятися.

Можливо, що мова також йде про надання нам британських катерів "P-50". Ми їх також придбали у Великої Британії коштом наданого Україні кредиту. Ці катери нам потрібні, тому що це - можливість мати ударні спроможності на морі. Якщо ми їх отримаємо, росіяни вже не зможуть стріляти з мису Фіолент по містах України. Якщо у нас буде 8 катерів і на кожному з них буде по 8 ракет - це 64 ракети. Це буде серйозно протидіяти агресії РФ на морі.

Крім того, це можуть бути й інші судна. Їх можуть передати нам безкоштовно. Наприклад, колись у нас також планувалась поставка швидких багатофункціональних катерів "Марк-6" американського виробництва. Вони були б корисні для того, щоб перехоплювати диверсійні групи, які висаджуються на наше узбережжя. З ними було б добре самим проводити рейдові операції на захоплених територіях або на територіях, які треба утримати. Наприклад, острів Зміїний, острів Джарилга́ч під Скадовськом, чи, наприклад, Кінбурнська коса - місця, в яких треба швидко висадити групу морпіхів або спецпризначенців та забезпечити артилерійський вогонь.

Поки ми чекаємо на допомогу від партнерів, як думаєте, на російських кораблях можуть закінчитись ракети "Калібр"?

Це дуже специфічне питання. Пам'ятаєте, як через два тижні після початку війни ми всі почали казати, що в РФ закінчуються "Калібри"? Але вже стільки місяців, а вони ніяк не закінчаться. Проте зараз "Калібрів" стає менше, адже через санкції РФ не може побудувати нові - бракує запчастин.

Якщо раніше росіяни кожного дня стріляли "Калібрами" в кількості 10-20 одиниць, то зараз - раз на тиждень, раз на два тижні. Тобто ракети у них є, але використовують вони їх рідше. Це 100% говорить про те, що Росія почала економити.

Як відомо, нещодавній удар "Калібрами" по Вінниці Росія здійснювала з підводного човна. Україна може знешкодити російський підводний човен?

Підводні човни діють на глибині від 300 метрів і більше. Їх стартові позиції, звідки вони стріляють ракетами, знаходяться десь на південь від Криму, в глибоководних районах Чорного моря. У нас є протичовнова авіація - літаки та вертольоти, які можуть знаходити ці підводні човни та знищувати їх. Але наразі ми не направляємо їх вглиб Чорного моря, щоб росіяни їх не збили.

Ідеальним варіантом знищення підводного човна сьогодні є підводний безпілотник. Вже понад п’ять років на військовому ринку є такі підводні безпілотники. Вони можуть пройти під водою кілька сотень миль, виявити та знищити підводний човен чи будь-який інший підводний об'єкт. Україна може придбати такий дрон у США чи у Великої Британії (він може коштувати кілька мільйонів доларів), а в перспективі навіть самостійно виробляти.

Анастасія Світлевська