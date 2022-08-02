За словами радника голови Херсонської ОВА, іде підсилення окупаційних сил, щоб збільшити оборонні можливості ворога.

На Херсонщині відбувається скупчення російських військ і це насамперед десантні підрозділи.

Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань в ефірі інформаційного телемарафону.

Він відмітив, що точний масштаб цього скупчення ворожих військ йому поки невідомий, все буде зазначено у повідомленні офіційних джерел ЗСУ.

"У розрізі того, що українські сили мають вже певну перевагу на лінії зіткнення і знищення тилових запасів ворога, окупант все ж таки перекидає свої десантні підрозділи. Те що відбувається - це іде підсилення окупантів, щоб збільшити свої оборонні можливості. Іде підсилення, незважаючи на зруйновані логістичні і транспортні артерії постачання зброї та боєкомлектів", - підкреслив Хлань.

Радник голови Херсонської ОВА зауважив, що кожен херсонець чує і бачить збройні сили України, завдяки їх влучним попаданням по скупченню ворожих військ та техніки.

"Зараз, до речі, передають, що знову чутно вибухи по залізничної станції, де нещодавно було знищено більше 40 вагонів ворога... Це і паливно-мастильні матеріали і зброя, і боєкомплекти до систем залпового вогню. Чутно вибухи в районі Чорнобаївки. Наші збройні сили послідовно винищують абсолютно всі тилові запаси ворога і боєкомплектів, це все відбувається разом з результативними знищеннями польових складів і тилових запасів ворога", - акцентував Хлань.

Радник голови Херсонської ОВА зазначив щодо понтонних переправ та паромів, які намагаються запустити росіяни після влучних точкових ударів ЗСУ по Антонівському мосту.

"Вони запустили дійсно декілька понтонних платформ біля Антонівського мосту, які виключно тягаються катерами з лівого-правого берегу, таке пересування займає по термінам десь дві години. Окупанти міксують це пересування своєї військової техніки з цивільним транспортом і як завжди, прикриваються цивільним населенням. Але цього (понтонних переправ - УНІАН) окупантам не вистачає і це дуже велика логістична проблема для окупантів", - сказав Хлань.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 27 липня Збройні сили України завдали точкових ударів по Антонівському мосту в окупованому Херсоні, зруйнувавши логістичні та транспортні шляхи російських загарбників.

Сьогодні, 2 серпня, у ГУР Міноборони повідомили, що у Херсонській області на залізничній станції "Каланчак" російські окупанти влаштували димову завісу і підірвали власний потяг.

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