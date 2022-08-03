В результаті українського удару по російському ешелону з боєприпасами в Херсонській області на півдні України малоймовірно, що залізничне сполучення, що з'єднує Херсон з Кримом, залишиться в робочому стані.
Про це йдеться в звіті британської розвідки.
Військові аналітики додали, що, ймовірно, кількість охочих покинути Херсон і його околиці зросте. "Це створить навантаження на транспортні вузли та маршрути, що, ймовірно, призведе до вжиття заходів з контролю за рухом", - йдеться у звіті.
Як уточнюють у Британії, окупанти, наймовірніше, відремонтують залізничну гілку, що сполучає окуповані Херсонську область і Крим, протягом декількох днів, хоча вона залишиться вразливою.
Разом з тим російські сили намагатимуться використовувати поромну переправу замість Антонівського мосту в Херсоні для перекидання техніки.
"Росія облаштувала поромну переправу замість пошкодженого Антонівського мосту через річку Дніпро в Херсоні для використання в цивільних цілях. Однак російські збройні сили майже напевно будуть використовувати його для перекидання військ і матеріально-технічного постачання", - повідомляють у британській розвідці.
Як писав УНІАН, напередодні ЗСУ в Херсонській області знищили ешелон з технікою окупантів з більш ніж 40 вагонів.
За даними розвідки, загинули всі машиністи та інженери компанії "Російські залізниці", які здійснювали транспортування військового вантажу з Криму в Херсонську область.