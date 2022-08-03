Ймовірно, кількість охочих покинути Херсон і його околиці зросте.

В результаті українського удару по російському ешелону з боєприпасами в Херсонській області на півдні України малоймовірно, що залізничне сполучення, що з'єднує Херсон з Кримом, залишиться в робочому стані.

Про це йдеться в звіті британської розвідки.

Військові аналітики додали, що, ймовірно, кількість охочих покинути Херсон і його околиці зросте. "Це створить навантаження на транспортні вузли та маршрути, що, ймовірно, призведе до вжиття заходів з контролю за рухом", - йдеться у звіті.

Як уточнюють у Британії, окупанти, наймовірніше, відремонтують залізничну гілку, що сполучає окуповані Херсонську область і Крим, протягом декількох днів, хоча вона залишиться вразливою.

Разом з тим російські сили намагатимуться використовувати поромну переправу замість Антонівського мосту в Херсоні для перекидання техніки.

"Росія облаштувала поромну переправу замість пошкодженого Антонівського мосту через річку Дніпро в Херсоні для використання в цивільних цілях. Однак російські збройні сили майже напевно будуть використовувати його для перекидання військ і матеріально-технічного постачання", - повідомляють у британській розвідці.

Як писав УНІАН, напередодні ЗСУ в Херсонській області знищили ешелон з технікою окупантів з більш ніж 40 вагонів.

За даними розвідки, загинули всі машиністи та інженери компанії "Російські залізниці", які здійснювали транспортування військового вантажу з Криму в Херсонську область.

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