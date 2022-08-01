У супротивника є великі проблеми із підсиленням фронту, зазначили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

Збройні сили України знищили склад з боєприпасами біля тимчасово окупованого Скадовська Херсонської області.

Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань в ефірі телемарафону.

"Вчора було знищено черговий склад боєкомплектів і військової техніки, яку стягнув ворог біля Скадовська. Це на околиці Скадовська, за очисними спорудами. Ворог стягнув дуже велику кількість паливно-мастильних матеріалів", - сказав він.

За його словами, місцеві жителі повідомляють про масштабну пожежу від учорашнього вечора і до сьогоднішнього ранку.

Також, додав Хлань, є непідтверджена інформація про пожежу на одному зі складів біля смт Каланчак.

"Наші збройні сили послідовно вибивають тилові позиції ворога, унеможливлюючи постачання озброєння і техніки і накопичення на тимчасових складах", - зазначив він.

За його словами, логістичні артерії окупантів у Херсонській області зруйновані, не дивлячись на їхні заяви про начебто відновлення переправ.

"Дуже великі проблеми в окупанта для підсилення фронту", - додав радник.

Раніше стало відомо, що упродовж минулої доби морські піхотинці Військово-морських сил ЗСУ під час успішних контрнаступальних дій на Херсонському напрямку в бою взяли у полон 11 російських окупантів, серед них був офіцер.

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