Збройні сили України знищили склад з боєприпасами біля тимчасово окупованого Скадовська Херсонської області.
Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань в ефірі телемарафону.
"Вчора було знищено черговий склад боєкомплектів і військової техніки, яку стягнув ворог біля Скадовська. Це на околиці Скадовська, за очисними спорудами. Ворог стягнув дуже велику кількість паливно-мастильних матеріалів", - сказав він.
За його словами, місцеві жителі повідомляють про масштабну пожежу від учорашнього вечора і до сьогоднішнього ранку.
Також, додав Хлань, є непідтверджена інформація про пожежу на одному зі складів біля смт Каланчак.
"Наші збройні сили послідовно вибивають тилові позиції ворога, унеможливлюючи постачання озброєння і техніки і накопичення на тимчасових складах", - зазначив він.
За його словами, логістичні артерії окупантів у Херсонській області зруйновані, не дивлячись на їхні заяви про начебто відновлення переправ.
"Дуже великі проблеми в окупанта для підсилення фронту", - додав радник.
Раніше стало відомо, що упродовж минулої доби морські піхотинці Військово-морських сил ЗСУ під час успішних контрнаступальних дій на Херсонському напрямку в бою взяли у полон 11 російських окупантів, серед них був офіцер.
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