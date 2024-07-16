Наразі вже підписано відповідні угоди.

Українська державна компанія "Укроборонсервіс" і чеський виробник боєприпасів Sellier & Bellot планують побудувати в Україні завод з виробництва штурмових гвинтівок. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками урядових засідань у Празі.

"Серед інших угод в оборонній промисловості в Україні буде побудовано новий завод з виробництва набоїв. Угода була підписана між Sellier & Bellot та "Укроборонсервісом". Це дуже важливо для забезпечення армії зараз", – цитує Шмигаля Reuters.

Зазначається, що чеська компанія Colt CZ Group, яка придбала Sellier & Bellot цього року, заявила, що надасть обладнання для виробництва малокаліберних боєприпасів в рамках проекту.

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Інший підрозділ Colt CZ, Ceska Zbrojovka, також підписав угоду про передачу технологій для виробництва гвинтівок CZ BREN 2 в Україні.

Шмигаль повідомив, що Україна отримала перші 50 000 набоїв в рамках чеської ініціативи, започаткованої на початку цього року. Очікується, що цього року до України буде доставлено близько півмільйона артилерійських снарядів в рамках чеської програми закупівлі боєприпасів за межами Європи.

Виробництво зброї в Україні

В Україні вже відновлюють німецькі бойові машини. Це відбувається у межах спільного підприємства з німецьким концерном Rheinmetall.

Французька оборонна компанія Thales відкриє в Україні спільне підприємство. Компанія підписала три угоди з представниками української промисловості під егідою Міністерства збройних сил Франції та Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

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