Щоб досягти обіцяних обсягів, європейська збройна промисловість повинна цього року збільшити свої потужності у два, а то й три рази.

Європейський Союз значно переоцінює свої потужності з виробництва артилерійських снарядів калібру 155 мм та порушує обіцянки щодо обсягів поставок Україні. Як йдеться у розслідуванні "Схем", європейські виробники можуть виготовити приблизно вдвічі менше боєприпасів, ніж заявляють чиновники ЄС.

"Журналісти опитали виробників та покупців боєприпасів, урядовців, політичних радників і військових експертів у країнах-членах ЄС та в Україні, та з'ясували, що європейські виробники в змозі виготовити приблизно вдвічі менше боєприпасів, ніж заявляють в Брюсселі, та що станом на червень 2024 року ЄС надав Україні вдвічі менше снарядів, ніж обіцяв, ще й зі значним запізненням", - йдеться у матеріалі.

"Це беззаперечно менше від 500 тисяч снарядів на 2024 рік. Ось такі вони, спільні потужності. Це дуже далеко від 1,4 мільйона або 1,7 мільйона, про які казали Боррель і Бретон", – заявив голландському виданню The Investigative Desk поінформований представник європейської промисловості на умовах анонімності.

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Як зазначають журналісти, це свідчення збігається з інформацією інших поінформованих джерел в індустрії, високопосадовців у ЄС та Україні, які в червні оцінили річну потужність європейської промисловості в понад пів мільйона снарядів.

У внутрішньому документі Rheinmetall від січня 2024 року, який мають у своєму розпорядженні "Схеми", зазначено, що існуюча річна потужність виробництва боєприпасів у Західній Європі становить близько 550 тисяч снарядів 155-мм калібру.

Rheinmetall стверджувала, що сама наразі може виготовити 350 тисяч снарядів, тоді як решта провідних гравців на ринку ЄС – фінсько-норвезька NAMMO, французька філія KNDS, британська BAE і словацька MSM – разом можуть виготовити ще 200 тисяч снарядів.

Схеми підсумували, що така оцінка суперечить твердженню Європейської комісії про те, що у січні 2024 року виробничі спроможності ЄС сягнули мільйона боєприпасів на рік.

Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон прогнозує зростання виробництва аж до 1,7 мільйона снарядів у 2024 році. Однак, згідно з дослідженням журналістів, щоб виконати заявлене Бретоном, європейська збройна промисловість повинна цього року збільшити свої потужності у два, а то й три рази.

Водночас, зазначають журналісти, навіть якщо ЄС досягне обсягів у 1,7 мільйона снарядів до кінця 2024 року, це все одно буде половиною нинішньої потужності російського виробництва артилерійських боєприпасів, яка становить від 4 до 4,5 мільйонів на рік у радянських калібрах, згідно з різними оцінками.

У чому причина затримки

За словами представників збройових компаній, проблема полягає у всесвітньому дефіциті пороху та вибухових речовин, а також у нестачі коштів для фінансування промисловості, адже влада західних країн неохоче підписує з індустрією довгострокові контракти.

Високопоставлені джерела в урядах та збройовій галузі ЄС звинуватили у затримках надходження боєприпасів до України бюрократію та повільність ЄС, а однією з причин скорочення обсягів постачання боєприпасів назвали невідповідну оцінку ЄС власних виробничих потужностей.

До того ж, не всі снаряди, вироблені в ЄС, направляють до України. Країни ЄС залишають боєприпаси й для себе. Вони мають поповнювати власні запаси, після того, як віддають Україні снаряди, що мали. Крім того, вони намагаються виконати вимогу НАТО щодо наявності достатньої кількості снарядів на своїх складах для 30 днів можливих бойових дій високої інтенсивності.

ЄС затримує поставки снарядів в Україну

Журналістський консорціум також встановив, що ЄС передав Україні вдвічі менше снарядів, ніж обіцяв, та зі значним запізненням.

У березні 2023 року ЄС зобов’язався надіслати Україні 1 мільйон снарядів протягом року. Водночас станом на кінець травня 2024 року Україна отримала від Євросоюзу лише понад 500 тисяч боєприпасів. Те саме спіткало й так звану "чеську ініціативу" з закупівлі боєприпасів, яка в лютому 2024 року передбачала для України закупівлю 800 тисяч снарядів. Першу партію країна отримала лише в середині червня.

Закордонне джерело, обізнане з питанням чеської ініціативи, повідомило Радіо Свобода, що з 15 країн, які зголосилися спільно закупити боєприпаси для України, станом на середину червня лише шість країн переказали кошти, тоді як інші дев’ять лише обіцяють їх відправити.

Снаряди для України - новини

Днями США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні загальною вартістю у 150 мільйонів доларів. Основну частину пакету складають боєприпаси різних типів - ракети для комплексів протиповітряної оборони. боєприпаси для систем HIMARS, ракетні системи, артилерійські снаряди та інші критичні засоби.

25 червня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що Україна вже отримала першу партію боєприпасів, закуплених для ЗСУ. Видання Euractiv зазначило, що до кінця цього року ЗСУ отримають близько 500 тисяч артилерійських снарядіву рамках допомоги від Чехії.

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