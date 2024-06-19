Компанія вже підписала три угоди з представниками українського оборонного сектору.

Міжнародна промислова група Thales з офісом у Франції, що спеціалізується на оборонному устаткуванні, на виставці Eurosatory підписала три угоди з представниками української промисловості під егідою Міністерства збройних сил Франції та Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України. Про це повідомила прес-служба компанії.

Зазначається, що угоди спрямовані на посилення оперативної підтримки фронтових операцій Збройних сил України та зміцнення місцевого оборонного потенціалу. Дві угоди стосуються одного з підприємств АТ "Українська оборонна промисловість".

Так, перша угода оголошує про намір Thales створити спільне підприємство в Україні, яке сприятиме постачанню та експлуатації обладнання для портфеля оборонних систем групи, включаючи засоби радіоелектронної боротьби, а також обладнання тактичного зв'язку, системи протиповітряної оборони та радари.

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В компанії підкреслили, що друга угода стосується засобів радіоелектронної боротьби, в рамках якої Thales забезпечить широке технічне обслуговування, випробування і спеціалізовану підготовку. Ця угода спрямована на розвиток місцевого потенціалу технічного обслуговування в Україні, що дозволить скоротити цикли ремонту і технічного обслуговування та забезпечить оперативну готовність.

Водночас в окремій, третій угоді, підписаній з українською компанією FRDM, що спеціалізується на БПЛА, Thales має намір спільно розробити і виготовити безпілотний літальний апарат, здатний перевозити і випускати боєприпаси.

"Thales є давнім партнером Збройних сил України, який співпрацює з ними вже понад 10 років, спочатку в галузі радіоелектронної боротьби, а потім розширивши співпрацю до широкого спектру програм. У короткостроковій перспективі ці угоди ще більше зміцнюють підтримку Thales у забезпеченні боєготовності ЗСУ", – заявив старший виконавчий віце-президент з міжнародного розвитку Thales Паскаль Сурісс.

Варто зазначити, що Thales Group спеціалізується на авіації, обороні, безпеці та наземному транспорті і базується в Парижі. 24 лютого 2022 року, з початком російського вторгнення в Україну, акції Thales зросли майже на 60%

Зацікавленість світової "оборонки" в Україні

АТ "Українська оборонна промисловість" і світовий оборонний гігант Rheinmetall запустили в Україні перший цех з ремонту і виробництва бронетехніки в рамках створеного спільного підприємства.

Загалом німецький оборонний концерн Rheinmetall планує відкрити в Україні підприємство у сфері протиповітряної оборони. Для запуску потрібен принаймні рік.

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