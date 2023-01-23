Варшава має намір виконати обіцянку, навіть якщо Німеччина так і не надасть своєї згоди.

Польща має намір передати Україні танки Leopard 2 незалежно від рішень, ухвалених іншими країнами. Про це заявив журналістам у Брюсселі голова МЗС Польщі Збігнев Рау.

"Ми збираємося відправити танки Leopard 2 в Україну. Ми будемо підтримувати зв'язок з урядом Німеччини з цього питання. Але незалежно від рішення інших країн, ми сповнені рішучості поставити ці танки, як і обіцяли", – підкреслив дипломат.

Як пише wyborcza.pl, у спілкуванні з журналістами Рау уточнив, що Німеччина дійсно все ще чекає на формальний запит від Польщі на передачу Україні танків Leopard 2.

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"Ми подамо цю заявку. Справа в тому, що Польща не повинна бути одна. І буде велика група країн-однодумців. Щоб на полі бою було значне бронетанкове з'єднання (з "Леопардів" – ред.)", – пояснив Рау.

Проблема поставки танків Leopard в Україну

11 січня президент Польщі пообіцяв передати Україні роту танків Leopard. Однак у Берліні запевняють, що з ними таку поставку формально не погоджували.

Сама Німеччина також відмовляється поставляти Україні ці танки, причому не називаючи жодних виразних причин для відмови. В ЄС відзначають, що поставка танків з інших країн теж гальмуєтися саме через Німеччину.

В той же час Берлін запевняє, що не перешкоджатиме поставкам танків Leopard в Україну з інших країн, якщо вони ухвалять таке рішення.

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