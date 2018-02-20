Прощавай Росія: Жерар Депардьє заявив про намір переїхати до Алжиру

За його словами, у 1830 році "безграмотні" французи захопили "високоінтелектуальних" алжирців.

Відомий французький актор Жерар Депардьє, який останні кілька років мешкав в Росії та має російське громадянство, заявив про намір переїхати до Алжиру.

Як повідомляє Le Figaro, на питання журналіста щодо преференцій між Парижем та Марселем актор відповів, що волів би жити у Алжирі.

"Я скоро буду жити в Алжирі. Я вибрав Алжир. Це чудова країна", - заявив актор.

Він також розповів, що цікавиться історією Алжиру. За його словами, "це були люди високого інтелекту, яких захопила армія безграмотних у 1830 році" (про завоювання Алжиру французами - УНІАН).

Нагадаємо, що у 2012 році Депардьє отримав російське громадянство після того, як зіграв роль Распутіна в одноіменному фільмі.Тоді він заявив, що "любить Путіна, Росію та її демократію".

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році Жерар Депардьє потрапив до списку акторів, які загрожують нацбезпеці України.