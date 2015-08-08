Мінкультури оприлюднило список артистів, які загрожують нацбезпеці України

У Міністерстві культури України оприлюднили список артистів, які становлять загрозу національній безпеці України, куди окрім російських артистів, потрапив актор Жерар Депардьє.Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Цей список Мінкультури створило на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Список діячів культури:

1. Кучеренко Володимир Олександрович

2. Холмогоров Єгор Станіславович

3. Хазін Михайло Леонідович

4. Газманов Олег Михайлович

5. Кобзон Йосип Давидович

6. Перфілова Валерія Юріївна

7. Пригожин Йосип Ігорович

8. Безруков Сергій Віталійович

9. Боярський Михайло Сергійович

10. Расторгуєв Микола В'ячеславович

11. Охлобистін Іван Іванович

12. Пореченков Михайло Євгенович

13. Лепс Григорій Вікторович

14. Жерар Депардьє

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У повідомленні підкреслюється, що по мірі надходження до Мінкультури звернень від Служби безпеки України щодо розширення Переліку осіб, які загрожують національній безпеці, даний список буде оновлюватися.