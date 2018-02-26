Настю Рибку відправлять під суд: подробиці затримання секс-мисливиці на олігархів в Таїланді

Затриманим пред'явлені звинувачення як в нелегальній роботі на території Таїланду, так і в порушенні візового режиму.

Організаторів нелегального «секс-тренінгу» Олександра Кирилова (Алекс Леслі) і Анастасію Вашукевич (Настя Рибка), затриманих в Таїланді, чекає суд і депортація,

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Про це передає РИА «Новости» з посиланням на завідувача консульським відділом посольства Росії Володимира Соснова.

«Поліція Паттайї неофіційно повідомила про затримання росіян, які брали участь у нелегальному тренінгу. Неофіційно тому, що про затримання за нелегальну роботу і візові порушення поліція не зобов'язана повідомляти посольства. Поліцейські підтвердили, що серед затриманих осіб присутні Олександр Кирилов, відомий як Алекс Леслі, і Анастасія Вашукевич, яку в Росії знають як Настю Рибку», — сказав дипломат.

Він зазначив, що, за словами поліцейських, всіх затриманих чекає суд і депортація з Таїланду.

Консул також повідомив з посиланням на поліцейських, що затриманим пред'явлені звинувачення як в нелегальній роботі на території Таїланду, так і в порушенні візового режиму тим, у кого вони є.

Раніше з'явилося відео затримання Насті Рибки в Таїланді. На відео росіяни знаходяться в поліцейській дільниці.

Поліція Таїланду затримала десять росіян, які незаконно проводили секс-тренінг в курортному місті Паттайя.