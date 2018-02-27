Секс-скандал у Росії: зіркова повія Рибка викриває секрети посадовців РФ (відео)

На хвилі сексуальних успіхів із олігархом ескорт-повія стала ще й письменницею. Хизується, що має ще компромат.

Сексуальна провокаторка Настя Рибка знову дивує світ. Дівчині мало викривального розслідування Навального, у ході якого той розповів про її відпочинок із віце-прем’єром РФ Сергієм Приходьком та олігархом Олегом Дерипаскою.

Днями вийшло її відверте інтерв’ю із прес-секретарем все того ж Навального - Кірою Ярмиш. Із нього стало відомо, що на яхту відбирали особливих дівчат, йдеться в сюжеті "Грошей".

Читайте такожНавальний видалив з сайту розслідування про Дерипаску і повію РибкуНаставник Рибки Алекс Леслі розповідає, що хабар у вигляді проститутки для російських олігархів - норма: "Вести переговори й використовувати вродливих жінок для того, щоб "підмазати" ту людину, яка приходить, це образ роботи, який наразі існує, це не зміниться".

До мільярдера Олега Дерипаски у дівчини одразу ж з'явилася симпатія. Вона каже, що його "хочуть усі". А от до віце-прем'єра Сергія Приходька таких емоцій не було, хоча вона шкодує, що інтиму з ним не сталося.

З її слів випливає, що чиновник Приходько для Дерипаски - справжній бос.

Раніше з'явилося відео затримання Насті Рибки в Таїланді. На відео росіяни перебувають у поліцейському відділку.

Поліція Таїланду затримала десятьох росіян, які незаконно проводили секс-тренінг в курортному місті Паттайя.