Росія висилає ще понад 50 британських дипломатів

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова наголосила, що таким чином буде дотримано паритет.

Понад 50 дипломатів й інших співробітників британських дипломатичних місій повинні залишити Російську Федерацію, аби забезпечити паритет.

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Про це офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова написала у Facеbook. «Лондон вислав 23 російських дипломати. Москва відповіла висилкою 23 британських дипломатів.

Лондон провів кампанію з висилки російських дипломатів з країн ЄС та низки інших країн. На це Москва відповіла так: «У порядку відповідних заходів британській стороні у місячний термін слід шляхом відповідних скорочень свого персоналу привести сумарну кількість працівників посольства Великої Британії в Москві і генеральних консульств Великої Британії в Росії у відповідність з числом російських дипломатів і адміністративно-технічних працівників, які перебувають в тривалих відрядженнях у Великій Британії», - написала Захарова.

Вона уточнила, що таким чином, «іншими словами, запропоновано паритет. Різниця між чисельним складом понад 50 осіб на користь британської сторони».

Як повідомляв УНІАН, ситуація навколо отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у Великій Британії призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його дочки і поліцейського. Підставою для звинувачень стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди речовини «Новачок» російського виробництва.

Уряд Великої Британії видворив 23 російських дипломати і заявив про припинення контактів з Росією на високому рівні. РФ у відповідь вислала таку саму кількість британських дипломатів.

Після цього низка країн заявили про рішення вислати російських дипломатів.

Зокрема, США ухвалили рішення вислати 60 російських дипломатів і закрити Генеральне консульство РФ у Сіетлі.

Президент Петро Порошенко заявив про видворення з України 13 російських дипломатів.

30 березня МЗС РФ заявив про оголошення персонами «нон грата» дипломатів з 23 країн, включно з Україною.

За даними агентства Reuters, станом на 30 березня, Росія вислала 59 дипломатів з 23 країн, і залишає за собою право вжити відповідних заходів проти ще чотирьох країн.