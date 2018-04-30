У США помер засновник культового фестивалю Burning Man

Першу невелику статую людини Харві спалив на пляжі в Сан-Франциско в 1986 році.

Ларрі Харві, засновник фестивалю сучасного мистецтва Burning Man, який з 1986 року щорічно проходить у США, помер в Сан-Франциско у віці 70 років.

Як передає Бі-бі-сі, на початку квітня Харві переніс обширний інсульт і помер у суботу вранці в оточенні сім'ї, йдеться в заяві на сайті фестивалю.

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"Для всіх нас, хто знав чи працював з ним, він був ландшафтним дизайнером, філософом, пророком, дотепною людиною, письменником, натхненням, підбурювачем, наставником і в якийсь момент водієм таксі", - написав виконуючий обов'язки генерального директора фестивалю Меріен Гуделл.

Всесвітньо відомий контркультурный фестиваль кожен серпень збирає в пустелі Блек-Рок на північно-заході штату Невада до 70 тисяч осіб. Його учасники представляють величезні художні інсталяції - фігури людей або, наприклад, Троянського коня або космічної станції.

Кульмінацією фестивалю стає спалювання величезної дерев'яної статуї людини (Burning Man - в перекладі "палаюча людина").

Першу невелику статую людини Харві спалив на пляжі в Сан-Франциско в 1986 році, а через чотири роки учасників заходу, що став щорічним, стало помітно більше, і вони вирішили збиратися подалі від людей у пустелі.