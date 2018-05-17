Весілля принца Гаррі і Меган Маркл: подробиці головної королівської урочистості Британії (фото, відео)

У Віндзорському замку Великобританії йдуть останні приготування, в суботу принц Гаррі візьме в дружини американську актрису Меган Маркл,

Принц Гаррі і Меган Маркл вже в цю суботу, 19 травня 2018 року, зіграють довгождане весілля. Близько 100 000 чоловік, як очікується, заповнять вулиці Лондона, сподіваючись побачити королівську пару. До весілля з моменту зустрічі пройшло трохи менше двох років.

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Принц Гаррі і Меган Маркл: як познайомилася майбутня пара

Відносини і майбутня весілля принца Гаррі і Меган Маркл – одна з найбільш обговорюваних тем протягом останніх місяців 2017 року. 28 жовтня відбувся показ документального фільму "Коли Гаррі зустрів Меган: королівський роман", в якому є багато раніше не відомих подробиць. По фільму, роман принца Гаррі і Меган Маркл почався задовго до моменту, коли Гаррі зустрів Меган. Принц закохався в Маркл (а точніше, у її персонажа Рейчел Зейн), побачивши актрису в телесеріалі "Форс-мажори".

«Коли я задав таємничий питання, вона навіть не дозволила мені закінчити. Вона перебила мене і запитала: «я Можу сказати так?», - згадує принц.

Їх оголошення про заручини зворушило серця всього світу. «Це було так мило, природно і дуже романтично, коли він опустився на одне коліно», - додала Вона. Пара зізналася, що вони зустрілися на побаченні всліпу, призначений спільним другом, ім'я якого вони не розкривають.

«Коли вона сказала, що хоче звести нас, у мене виникло питання: «а він хороший?», - каже Маркл. Деякі вважають, що таємна сваха – їх директор по зв'язках з громадськістю Вайолет фон Вестенхольц.

Фон Вестенхольц не зізнається, що саме вона поклала початок королівському роману. Гаррі додав, що це була любов з першого погляду.

Церемонія бракосочетния почнеться з обміну клятвами у каплиці святого Георгія о 12.00 за лондонським часом.

Проведе її архієпископ Кентерберійський Джастін Уелбі, а очолить церковну службу в цей день єпископ Девід Коннер, декан Віндзора.

Далі пара за традицією відправиться на романтичну прогулянку вулицями Лондона в возі з супроводом. Вони виїдуть з каплиці рівно через годину після початку служби - о 13.00.

Пара покине Віндзорський замок через ворота Castle Hill і відправиться вздовж вулиці High Street через Windsor Town.

Увечері принц Гаррі і Меган Маркл вирушать в Фрогмор-хаус – заміську резиденцію королівської сім'ї, де зберуться близькі друзі.

Де дивитися весілля Гаррі і Меган

Церемонію одруження буде транслювати телеканал BBC. Початок – о 09.00 по британському місцевим часом. Весілля Гаррі і Меган будуть дивитися сотні мільйонів людей у світі.

Цікаві факти

У Британії уряд дозволив пабам закритися пізніше в п'ятницю перед весіллям, а також в суботу. Цікаво, що час трансляції весілля принца Гаррі і Меган Маркл телеканал Sky News використовує систему розпізнавання осіб.

Штучний інтелект в режимі реального часу буде показувати глядачам імена та довідкову інформацію про гостей, які з'являються в кадрі.

За всіма королівськими канонами, Меган – не пара для Гаррі. По-перше, вона старша принца на 3 роки і вже була заміжня. Крім того, вона актриса і має афроамериканських коріння. В середині минулого століття за таку любов позбавляли трону. Однак принц Гаррі заявив, що впевнений у порядності нареченої і не буде підписувати шлюбний контракт.

Після шлюбу офіційний титул Меган Маркл стане Її Королівська Високість принцеса Генрі Уельська. Однак додавати титул "принцеса" до свого імені можуть тільки люди, народжені в королівській родині. Швидше за все, королева нагородить молодих герцогством. Як тільки вони отримають цей титул, Меган стане герцогинею.

Як буде виглядати майбутня наречена

Весільна сукня Меган Маркл буде відповідати королівським традицій. Над створенням вбрання працював ізраїльський дизайнер Инбаль Дрор.

Можна припустити, що в ролі нареченої Меган Маркл буде виглядати приголомшливо. Щоб схуднути до весілля, вона активно займалася спортом, а також ввела обмеження в харчуванні. Більше того, напередодні весілля Меган Маркл довелося освоїти головні правила королівського етикету.

Відомо, що Меган Маркл звернулася до ізраїльського дизайнера Инбалу Дрору. Саме він показав ескізи можливого наряду королівської нареченої.

Кожне з суконь з довгими рукавами, що обов'язково для наречених, які вступають в королівську сім'ю Великобританії, а також у всіх запропонованих варіантах загальної деталлю став комір стійка. Всі ескізи передбачають приталений силует, це наводить на думку, що Меган навряд чи завагітніє до весілля. А ось варіанти спідниць Inbal Dror запропонувала різні – як пишну і талії, так і звужену на стегнах і розкльошені до низу.

У скільки обійдеться королівське весілля

Так, згідно з підрахунками агентства "Брайд Букс", королівське весілля обійдеться майже в 46 мільйонів доларів.

Якщо вірити агентству, то більшу частину грошей - це 43 мільйони доларів, королівська сім'я виділить на безпеку. Охороняти всіх присутніх будуть професійні снайпери і поліцейські під прикриттям. А ось якщо відкинути витрати на безпеку, то загальна вартість весілля принца Гаррі і Меган Маркл обійдеться в трохи менше трьох мільйонів доларів.

Місце проведення обійдеться в 500 тисяч доларів. Їжа - 409 тисяч, плаття Меган Маркл, макіяж і зачіска стоять 445 тисяч. Костюм нареченого принца Гаррі коштуватиме 12 тисяч.

Зіркові гості на весіллі принца Гаррі і Меган Маркл

Меган Маркл покликала на весілля тільки батьків, тоді як інші родичі опинилися за бортом королівського свята. Правда пізніше стало відомо, що батько нареченої Томас Маркл, який повинен був вести її до вівтаря, також не приїде на весілля.

Разом з тим, з боку нареченого на весіллі буде не тільки безліч родичів, але й колишні дівчата принца Гаррі. Знаменитості офіційно не підтверджують запрошення на королівське весілля.

ЗМІ припускають, що серед гостей будуть Елтон Джон, Джордж і Амаль Клуні, Девід та Вікторія Бекхем, учасниці групи Spice Girls, тенісистка Серена Вільямс, комік Джеймс Корден, актриса Марго Роббі, а також колеги Меган по серіалу Форс-мажори.

У той же час на весілля не запросили політиків. Ні прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей, ні колишнього і нинішнього президентів США серед гостей не буде. Більш того, на королівський свято запросили 2640 представників громадськості, щоб кожен гість відчув себе частиною урочистого дня.

Вже відомо, що свідком нареченого буде принц Вільям. Тоді як подружки нареченої у Меган Маркл не буде, її будуть супроводжувати діти.

Після весільної церемонії, 600 гостей, запрошених всередину каплички, відправляться на обід, влаштований Королевою в замку, в той час як натовп зовні відправиться додому. Убогість на фронті громадського харчування не послабила ентузіазму запрошених бути частиною натовпу, в якій Гаррі і Меган прагнуть відобразити різноманітність Великобританії. 200 гостей, пов'язаних з благодійними організаціями пари, будуть мати кращі місця ближче всього до дверей каплиці.

Чим здивують кухаря королівської кухні на весіллі

На кухні королівської сім'ї вже йдуть приготування – доведеться обслуговувати 600 гостей. Напередодні весілля молодята обговорювали кожну деталь меню і навіть провели кілька пробних дегустацій. Пара просила використовувати більше сезонних продуктів.

Весільний торт Гаррі і Меган кондитер приготує Клер Птек. Лимонний торт з масляним кремом пропитают сиропом бузини і прикрасять живими квітами. До речі, годувати на весіллі будуть не всіх. Запрошеним представникам громадськості порадили прийти на церемонію з їжею, так як на місці її не можна буде купити.

Хто буде співати на королівському весіллі

Якщо чутки підтвердяться, британський музикант Ед Ширан заспіває на королівському весіллі. Крім того, пісню для першого танцю молодят можуть виконати Spice Girls або сер Елтон Джон.

Яка музику буде грати на прийомі, невідомо. За даними таблоїдів, Гаррі і Меган вирішили почати вечір з пісні Whitney Houston під назвою I Wanna Dance With Somebody.

Подарунки королівській парі

Принц Гаррі і Меган Маркл відмовилися від подарунків. Замість цього вони закликали гостей зробити пожертвування в благодійні організації. Королева Єлизавета II зробила подарунок 33-річному онукові: перед весіллям принца Гаррі підвищили по службі.

До речі, аналітики вже підрахували, що Британія запрацює на весіллі принца Гаррі і Меган Маркл $1,4 млрд. Основним джерелом додаткових доходів стане туризм. Залишилося всього кілька днів до королівського весілля, і, нарешті, принц Гаррі і Меган вирішили розповісти історію свого знайомства.