Меган Маркл продемонструвала другий весільний наряд, залишаючи Вінздорський замок (фото)

Молодята вирушили на урочисту вечерю, організовану принцом Уельским.

Молодята принц Гаррі і Меган Маркл покинули Вінздорський замок, де проходила весільна церемонія і попрямували на вечерю до принца Уельського.

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При виході з Вінздору новоспечена герцогиня продемонструвала білосніжну довгу сукню від дизайнера Стелли Маккартні, повідомляє CNN.

Вечеря, огранізована принцом Уельським, пройде в Фрогмор Хауз. Захід пройде у вузькому колі Королівської родини та стане останнім на сьогодні для молодят.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 травня, у Віндзорському палаці відбулася урочиста церемонія одруження британського принца Гаррі та американської актриси Меган Маркл.

Молодята відтепер мають титули герцога і герцогині Сассекських.