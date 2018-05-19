Меган Маркл продемонструвала другий весільний наряд, залишаючи Вінздорський замок (фото)
Молодята принц Гаррі і Меган Маркл покинули Вінздорський замок, де проходила весільна церемонія і попрямували на вечерю до принца Уельського.
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При виході з Вінздору новоспечена герцогиня продемонструвала білосніжну довгу сукню від дизайнера Стелли Маккартні, повідомляє CNN.
Вечеря, огранізована принцом Уельським, пройде в Фрогмор Хауз. Захід пройде у вузькому колі Королівської родини та стане останнім на сьогодні для молодят.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 травня, у Віндзорському палаці відбулася урочиста церемонія одруження британського принца Гаррі та американської актриси Меган Маркл.
Молодята відтепер мають титули герцога і герцогині Сассекських.