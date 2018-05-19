Королівське весілля: британський принц Гаррі одружився з актрисою Меган Маркл (фоторепортаж, відео)

Весільна церемонія відбулася в церкві Святого Георга у Віндзорі.

У Віндзорському палаці сьогодні відбулася урочиста церемонія весілля британського принца Гаррі та американки Меган Маркл.

Як повідомляє Deutsche Welle, церемонія пройшла у відповідності з англіканською традицією у церкві Святого Георга. Молодята відтепер мають титули герцога і герцогині Сассекських. На церемонії були присутні королева Єлизавета ІІ з чоловіком, принцом Філіпом.

Меган Маркл стала першою королівською нареченою, яка половину шляху до вівтаря пройшла самостійно. На півшляху наречену зустрів майбутній свекор, принц Чарльз, який підвів її до вівтаря і принца Гаррі. Рідний батько нареченої не зміг прибути на церемонію через стан здоров’я.

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На вулицях Віндзора зібралися десятки тисяч людей, щоб відсвяткувати королівське весілля. Серед гостей були тенісистка Серена Вільямс, телеведуча Опра Уінфрі, Девід і Вікторія Бекхеми, актор Джордж Клуні з дружиною, співак Елтон Джон та інші.

Як повідомлялося, заручини принца Гаррі і Меган відбулися в листопаді 2017 року. Подружжя житиме в Кенсінгтонському палаці в Лондоні.

Меган Маркл народилася в Лос-Анджелесі, навчалася в штаті Іллінойс та жила певний час у Канаді. Вона знімалася в низці кінострічок і в популярних телесеріалах. Вона уже була одружена, розлучилася 2013 року.

Весілля принца Гаррі та Меган для багатьох є символом оновлення королівської родини.